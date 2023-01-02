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Турция предложила стать посредником в урегулировании энергокризиса - РИА Новости, 02.01.2023
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Турция предложила стать посредником в урегулировании энергокризиса
Турция предложила стать посредником в урегулировании энергокризиса - РИА Новости, 02.01.2023
Турция предложила стать посредником в урегулировании энергокризиса
Турция может стать посредником для урегулирования энергетического кризиса, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T22:05
2023-01-02T22:05
экономика
турция
европейский центральный банк
в мире
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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Турция может стать посредником для урегулирования энергетического кризиса, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Годовая инфляция в еврозоне по итогам ноября составила 10%. В этой связи Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил свой прогноз по инфляции в еврозоне по итогам 2022 года - ожидает ее теперь на уровне 8,4% вместо ожидавшихся в сентябре 8,1%. По его словам, Турция не имеет проблем с основными поставщиками газа в страну. "Это Азербайджан, Иран, Россия. Исключая форс-мажорные ситуации, у нас со всеми поставщиками хорошие отношения", - сказал министр, добавив, что страна также закупает сжиженный газ, в том числе из США.
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экономика, турция, европейский центральный банк, в мире
Экономика, Турция, Европейский центральный банк, В мире
22:05 02.01.2023
 
Турция предложила стать посредником в урегулировании энергокризиса

В Минэнерго Турции заявили о готовности стать посредником в урегулировании энергокризиса

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкАнкара, Турция
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Анкара, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Турция может стать посредником для урегулирования энергетического кризиса, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Годовая инфляция в еврозоне по итогам ноября составила 10%. В этой связи Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил свой прогноз по инфляции в еврозоне по итогам 2022 года - ожидает ее теперь на уровне 8,4% вместо ожидавшихся в сентябре 8,1%.

"Наряду с продовольственным кризисом, возник и энергетический. Турция стала успешной по первой теме и в случае наличия таких потребностей, заявила о готовности стать посредником в урегулировании и энергетического кризиса", - сказал Донмез в интервью на телеканале TVnet.

По его словам, Турция не имеет проблем с основными поставщиками газа в страну.
"Это Азербайджан, Иран, Россия. Исключая форс-мажорные ситуации, у нас со всеми поставщиками хорошие отношения", - сказал министр, добавив, что страна также закупает сжиженный газ, в том числе из США.
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