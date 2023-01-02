https://ria.ru/20230102/energokrizis-1842878544.html

Турция предложила стать посредником в урегулировании энергокризиса

Турция предложила стать посредником в урегулировании энергокризиса - РИА Новости, 02.01.2023

Турция предложила стать посредником в урегулировании энергокризиса

Турция может стать посредником для урегулирования энергетического кризиса, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T22:05

2023-01-02T22:05

2023-01-02T22:05

экономика

турция

европейский центральный банк

в мире

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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Турция может стать посредником для урегулирования энергетического кризиса, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Годовая инфляция в еврозоне по итогам ноября составила 10%. В этой связи Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил свой прогноз по инфляции в еврозоне по итогам 2022 года - ожидает ее теперь на уровне 8,4% вместо ожидавшихся в сентябре 8,1%. По его словам, Турция не имеет проблем с основными поставщиками газа в страну. "Это Азербайджан, Иран, Россия. Исключая форс-мажорные ситуации, у нас со всеми поставщиками хорошие отношения", - сказал министр, добавив, что страна также закупает сжиженный газ, в том числе из США.

https://ria.ru/20221227/gaz-1841685989.html

турция

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экономика, турция, европейский центральный банк, в мире