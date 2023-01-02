https://ria.ru/20230102/donetsk-1842852347.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска за пять минут обстреляли два района Донецка, выпустив 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T16:33

2023-01-02T16:33

2023-01-02T16:37

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли два района Донецка, выпустив 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В Telegram-канале представительства уточняется, что в 16.00 украинские военные выпустили десять снарядов по Куйбышевскому, а в 16.05 – пять снарядов указанного калибра по Киевскому районам Донецка. В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) говорится, что 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров были выпущены в 15.35 мск со стороны Георгиевки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://radiosputnik.ria.ru/20230102/obstrel-1842847126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сша, нато, сцкк