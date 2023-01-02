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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/donetsk-1842852347.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска за пять минут обстреляли два района Донецка, выпустив 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:33
2023-01-02T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сша
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли два района Донецка, выпустив 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В Telegram-канале представительства уточняется, что в 16.00 украинские военные выпустили десять снарядов по Куйбышевскому, а в 16.05 – пять снарядов указанного калибра по Киевскому районам Донецка. В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) говорится, что 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров были выпущены в 15.35 мск со стороны Георгиевки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20230102/obstrel-1842847126.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сша, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, США, НАТО, СЦКК
16:33 02.01.2023 (обновлено: 16:37 02.01.2023)
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 27 снарядов за 40 минут

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоврежденный жилой дом в Донецке
Поврежденный жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Поврежденный жилой дом в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли два района Донецка, выпустив 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В Telegram-канале представительства уточняется, что в 16.00 украинские военные выпустили десять снарядов по Куйбышевскому, а в 16.05 – пять снарядов указанного калибра по Киевскому районам Донецка.
В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) говорится, что 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров были выпущены в 15.35 мск со стороны Георгиевки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент снаряда, найденный после очередного обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Вчера, 15:48В России
ВСУ за 15 минут выпустили в направлении Донецка более 30 снарядов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСШАНАТОСЦКК
 
 
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