https://ria.ru/20230102/donetsk-1842845588.html

ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 15 снарядов

ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 15 снарядов - РИА Новости, 02.01.2023

ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 15 снарядов

Украинские войска за 5 минут выпустили 15 снарядов по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T15:44

2023-01-02T15:44

2023-01-02T15:59

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg

ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили 15 снарядов по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.25 - населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено 7 снарядов калибром 152 миллиметра... 15.30 - населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.Кроме того, ведомство сообщило о новых обстрелах городов и поселков донецкой агломерации: в течение 35 минут, с 14.10 по 14.45, украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, Червоногвардейский район Макеевки, а также поселки Яковлевка и Минеральное. Всего было выпущено 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221230/caesar-1842372671.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, донбасс