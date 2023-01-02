https://ria.ru/20230102/donetsk-1842843892.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли за одну минуту Киевский и Кировский районы Донецка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T15:29

2023-01-02T15:29

2023-01-02T15:47

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

кировский район

нато

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ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли за одну минуту Киевский и Кировский районы Донецка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В Telegram-канале ведомства говорится, что в 15.15 украинские военные выпустили 8 нарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району города, а в 15.16 обстреляли Кировский район 4 снарядами указанного калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230102/donetsk-1842845588.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, кировский район, нато