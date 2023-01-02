https://ria.ru/20230102/donetsk-1842843892.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли за одну минуту Киевский и Кировский районы Донецка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T15:29
2023-01-02T15:29
2023-01-02T15:47
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
кировский район
нато
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ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли за одну минуту Киевский и Кировский районы Донецка, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В Telegram-канале ведомства говорится, что в 15.15 украинские военные выпустили 8 нарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району города, а в 15.16 обстреляли Кировский район 4 снарядами указанного калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230102/donetsk-1842845588.html
донецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, кировский район, нато
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Кировский район, НАТО
15:29 02.01.2023 (обновлено: 15:47 02.01.2023)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ за минуту выпустили по двум районам Донецка 14 снарядов