https://ria.ru/20230102/donetsk-1842818266.html

Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T12:26

2023-01-02T12:26

2023-01-02T12:26

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.30 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11.55 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в 11.40 украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив по городу восемь снарядов калибром 155 миллиметров, отметили в ведомстве. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230102/donetsk-1842814735.html

https://ria.ru/20230102/donbass-1842814354.html

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донецкая народная республика

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, нато