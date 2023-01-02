Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов за 25 минут
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли центр Донецка ВСУ
Фрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли центр Донецка ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.30 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11.55 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в 11.40 украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив по городу восемь снарядов калибром 155 миллиметров, отметили в ведомстве.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.