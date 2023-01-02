00:26 02.01.2023 (обновлено: 00:59 02.01.2023)
Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоврежденный многоэтажный дом в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Поврежденный многоэтажный дом в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 00.07 пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.07 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 данного калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.