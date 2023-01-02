https://ria.ru/20230102/donetsk-1842778792.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска выпустили в 00.07 пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T00:26

2023-01-02T00:26

2023-01-02T00:59

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 00.07 пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 данного калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221231/dnr-1842668016.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, кировский район, донецкая народная республика