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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/donetsk-1842778792.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска выпустили в 00.07 пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T00:26
2023-01-02T00:59
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 00.07 пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 данного калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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донецк
кировский район
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донецк, сцкк, кировский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Кировский район, Донецкая Народная Республика
00:26 02.01.2023 (обновлено: 00:59 02.01.2023)
 
Украинские войска нанесли удар по Донецку

ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоврежденный многоэтажный дом в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Поврежденный многоэтажный дом в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Поврежденный многоэтажный дом в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 00.07 пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.07 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 данного калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦКККировский районДонецкая Народная Республика
 
 
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