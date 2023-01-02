https://ria.ru/20230102/donbass-1842838092.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка и Горловку за 10 минут, выпустив в общей сложности 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T14:42
2023-01-02T14:42
2023-01-02T14:42
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
стирол
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка и Горловку за 10 минут, выпустив в общей сложности 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В телеграм-канале ведомства отмечается, что в 14.05 и 14.15 мск украинские военные выпустили 14 снарядов по Киевскому району Донецка, одновременно была обстреляна Горловка: по Никитовскому району города выпущено 7 снарядов такого же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230102/donbass-1842837086.html
https://ria.ru/20230102/bespilotnik-1842835946.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 21 снаряд за десять минут