Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/donbass-1842838092.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка и Горловку за 10 минут, выпустив в общей сложности 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T14:42
2023-01-02T14:42
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
стирол
нато
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка и Горловку за 10 минут, выпустив в общей сложности 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В телеграм-канале ведомства отмечается, что в 14.05 и 14.15 мск украинские военные выпустили 14 снарядов по Киевскому району Донецка, одновременно была обстреляна Горловка: по Никитовскому району города выпущено 7 снарядов такого же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230102/donbass-1842837086.html
https://ria.ru/20230102/bespilotnik-1842835946.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО, СЦКК, Происшествия
14:42 02.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 21 снаряд за десять минут

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка и Горловку за 10 минут, выпустив в общей сложности 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В телеграм-канале ведомства отмечается, что в 14.05 и 14.15 мск украинские военные выпустили 14 снарядов по Киевскому району Донецка, одновременно была обстреляна Горловка: по Никитовскому району города выпущено 7 снарядов такого же калибра.
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Вчера, 14:34Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Вчера, 14:26Специальная военная операция на Украине
Силы ПВО сбили разведывательный беспилотник под Бердянском
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТОСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала