https://ria.ru/20230102/donbass-1842838092.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка и Горловку за 10 минут, выпустив в общей сложности 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T14:42

2023-01-02T14:42

2023-01-02T14:42

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

стирол

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка и Горловку за 10 минут, выпустив в общей сложности 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В телеграм-канале ведомства отмечается, что в 14.05 и 14.15 мск украинские военные выпустили 14 снарядов по Киевскому району Донецка, одновременно была обстреляна Горловка: по Никитовскому району города выпущено 7 снарядов такого же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230102/donbass-1842837086.html

https://ria.ru/20230102/bespilotnik-1842835946.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол, нато, сцкк, происшествия