https://ria.ru/20230102/donbass-1842837086.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T14:34

2023-01-02T14:34

2023-01-02T14:34

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров... 13.20 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 13.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230102/donbass-1842826676.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230102/vasilevka-1842825657.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия