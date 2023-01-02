Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 13 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 13 снарядов за 25 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 12.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 12.35 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.