https://ria.ru/20230102/donbass-1842814354.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:57

2023-01-02T11:57

2023-01-02T11:57

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

макеевка

стирол

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В телеграм-канале ведомства отмечается, что в 11.20 украинские военные выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в 11.15 - пять снарядов указанного калибра по Никитовскому району Горловки, в 10.00 – три снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20230102/donetsk-1842806399.html

https://ria.ru/20230101/obstrel-1842748950.html

донецк

горловка

макеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, горловка, макеевка, стирол, нато, сцкк, происшествия