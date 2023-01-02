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В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 15 украинских военных - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/donbass-1842808705.html
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 15 украинских военных
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 15 украинских военных - РИА Новости, 02.01.2023
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 15 украинских военных
Украинские войска за сутки потеряли более 15 человек личного состава, один танк и одну самоходную гаубицу AHS Krab, сообщила в понедельник Народная милиция ДНР. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:04
2023-01-02T11:04
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 15 человек личного состава, один танк и одну самоходную гаубицу AHS Krab, сообщила в понедельник Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна самоходная гаубица 155-мм (AHS Krab) и пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 15 человек", - отмечается в Telegram-канале ведомства. В воскресенье Народная милиция сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 30 человек, три танка и самоходную артиллерийскую установку.
https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842805297.html
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика
11:04 02.01.2023
 
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 15 украинских военных

В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 15 украинских военных и одного танка

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции
Боец Народной милиции - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 15 человек личного состава, один танк и одну самоходную гаубицу AHS Krab, сообщила в понедельник Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна самоходная гаубица 155-мм (AHS Krab) и пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 15 человек", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
В воскресенье Народная милиция сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 30 человек, три танка и самоходную артиллерийскую установку.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Вчера, 10:29Специальная военная операция на Украине
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 50 украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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