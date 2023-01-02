https://ria.ru/20230102/donbass-1842808705.html

В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 15 украинских военных

В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 15 украинских военных - РИА Новости, 02.01.2023

В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 15 украинских военных

Украинские войска за сутки потеряли более 15 человек личного состава, один танк и одну самоходную гаубицу AHS Krab, сообщила в понедельник Народная милиция ДНР. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:04

2023-01-02T11:04

2023-01-02T11:04

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 15 человек личного состава, один танк и одну самоходную гаубицу AHS Krab, сообщила в понедельник Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна самоходная гаубица 155-мм (AHS Krab) и пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 15 человек", - отмечается в Telegram-канале ведомства. В воскресенье Народная милиция сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 30 человек, три танка и самоходную артиллерийскую установку.

https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1842805297.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика