https://ria.ru/20230102/donbass-1842802853.html

Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 397 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:08

2023-01-02T10:08

2023-01-02T10:08

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 397 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 80 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском 37 обстрелов из артиллерии 155 и 122 мм. Выпустив 397 единиц различных боеприпасов", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале. Отмечается, что под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Петровский, Киевский районы), Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Гольмовский. Накануне представительство сообщало, что украинские военные 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 378 боеприпасов.

https://ria.ru/20230101/obstrel-1842760056.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк