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Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.01.2023
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Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 397 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:08
2023-01-02T10:08
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 397 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 80 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском 37 обстрелов из артиллерии 155 и 122 мм. Выпустив 397 единиц различных боеприпасов", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале. Отмечается, что под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Петровский, Киевский районы), Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Гольмовский. Накануне представительство сообщало, что украинские военные 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 378 боеприпасов.
https://ria.ru/20230101/obstrel-1842760056.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
10:08 02.01.2023
 
Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 397 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 397 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 80 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском 37 обстрелов из артиллерии 155 и 122 мм. Выпустив 397 единиц различных боеприпасов", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.
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Отмечается, что под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Петровский, Киевский районы), Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Гольмовский.
Накануне представительство сообщало, что украинские военные 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 378 боеприпасов.
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