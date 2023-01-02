https://ria.ru/20230102/deripaska-1841581434.html

Биография Олега Дерипаски

Биография Олега Дерипаски - РИА Новости, 02.01.2023

Биография Олега Дерипаски

Российский бизнесмен Олег Владимирович Дерипаска родился 2 января 1968 года в городе Дзержинск Горьковской (ныне Нижегородской) области. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T00:54

2023-01-02T00:54

2023-01-02T00:54

справки

олег дерипаска

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149570/92/1495709231_0:202:3023:1902_1920x0_80_0_0_f382d8aec286a871d3da3c83c9a95982.jpg

Российский бизнесмен Олег Владимирович Дерипаска родился 2 января 1968 года в городе Дзержинск Горьковской (ныне Нижегородской) области. С четырех лет жил на Кубани, в небольшом городе Усть-Лабинск. В 1985 году с отличием окончил Усть-Лабинскую среднюю школу и поступил на физический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова.В 1986-1988 годах Дерипаска проходил воинскую службу в частях Ракетных войск стратегического назначения в Забайкалье. Окончил службу в звании старшего сержанта. В 1993 году с отличием окончил МГУ, в 1996 году получил второе высшее образование в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова.В 1990-1992 годах – основатель, финансовый директор "Военной инвестиционно-торговой компании".В 1991 году – соучредитель, в 1992-1994 годах – генеральный директор компании "Росалюминпродукт" (с 1993 года – "Алюминпродукт"). С 1992 года – руководитель АОЗТ "Красноярск-Алюмин-Продукт", "Самара-Алюмин-Продукт".Совладелец (с 1994) и генеральный директор (1994-1997) Саяногорского алюминиевого завода (СаАЗ), ставшего ядром образованной Дерипаской в 1997 году вертикально интегрированной промышленной группы "Сибирский алюминий", которая через три года объединилась с активами Millhouse Capital, образовав РУСАЛ ("Русский алюминий").В 2000-2003 годах занимал пост генерального директора компании "Русский алюминий".После ее объединения с "Сибирско-Уральской алюминиевой компанией" (СУАЛ) и с глиноземными активами швейцарской компании Glencore генеральный директор (2009-2019), президент (с 2014 года), член совета директоров Объединенной компании РУСАЛ (с 2007 года). В 2001 году была образована диверсифицированная промышленная компания "Базовый Элемент" ("Базэл"), которая собрала под своим началом и в течение следующих десятилетий продолжила объединять активы предпринимателя в энергетике, машиностроении, авиации, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.В этой компании занимал должности председателя наблюдательного совета (2001-2009; с 2012 года), генерального директора (2001-2012).С 2010 года – член Совета директоров компании En+ Group, с 2011 года – президент компании.В 2018 году Дерипаска покинул руководящие посты в En+ Group и РУСАЛа и основное внимание уделяет благотворительной и социальной деятельности.В 2008 году Олег Дерипаска создал фонд поддержки социальных инноваций "Вольное Дело". Фонд поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России.Олег Дерипаска – представитель России в деловом консультативном совете форума "Азиатско-тихоокеанское сотрудничество". Председатель Наблюдательного Совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина.Член попечительского совета факультета Высшая школа государственного администрирования (ВШГА) МГУ. Награжден орденами Дружбы (1999), Александра Невского (2014), знаком отличия "За благодеяние" (2016). Отмечен благодарностью президента РФ (2006). Лауреат премии "Меценат Года культуры" (Минкультуры РФ, 2014).Олег Дерипаска был женат на Полине Юмашевой, дочери Валентина Юмашева, занимавшего пост руководителя Администрации первого президента РФ Бориса Ельцина. У Олега Дерипаски двое детей: сын Петр и дочь Мария.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, олег дерипаска