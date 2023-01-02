https://ria.ru/20230102/dardanelly-1842792658.html

Пролив Дарданеллы закрыли для прохода транзитных судов

Пролив Дарданеллы закрыли для прохода транзитных судов - РИА Новости, 02.01.2023

Пролив Дарданеллы закрыли для прохода транзитных судов

Пролив Дарданеллы в Турции закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана, сообщило управление службы по движению судов в... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T08:15

2023-01-02T08:15

2023-01-02T08:15

в мире

дарданеллы

турция

чанаккале (провинция)

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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Пролив Дарданеллы в Турции закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана, сообщило управление службы по движению судов в проливе. "Управление службы движения судов пролива Чанаккале по радио предупредило капитанов судов о необходимости заходить с севера и юга и объявило, что с 05.30 (совпадает с мск) пролив закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение вернется в обычный режим после того, как туман рассеется. Местное паромное сообщение при этом продолжается.

https://ria.ru/20230101/bosfor-1842694600.html

дарданеллы

турция

чанаккале (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дарданеллы, турция, чанаккале (провинция)