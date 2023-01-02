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Пролив Дарданеллы закрыли для прохода транзитных судов - РИА Новости, 02.01.2023
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Пролив Дарданеллы закрыли для прохода транзитных судов
Пролив Дарданеллы закрыли для прохода транзитных судов - РИА Новости, 02.01.2023
Пролив Дарданеллы закрыли для прохода транзитных судов
Пролив Дарданеллы в Турции закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана, сообщило управление службы по движению судов в... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T08:15
2023-01-02T08:15
в мире
дарданеллы
турция
чанаккале (провинция)
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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Пролив Дарданеллы в Турции закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана, сообщило управление службы по движению судов в проливе. "Управление службы движения судов пролива Чанаккале по радио предупредило капитанов судов о необходимости заходить с севера и юга и объявило, что с 05.30 (совпадает с мск) пролив закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение вернется в обычный режим после того, как туман рассеется. Местное паромное сообщение при этом продолжается.
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дарданеллы
турция
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в мире, дарданеллы, турция, чанаккале (провинция)
В мире, Дарданеллы, Турция, Чанаккале (провинция)
08:15 02.01.2023
 
Пролив Дарданеллы закрыли для прохода транзитных судов

Движение судов по проливу Дарданеллы в Турции приостановлено из-за густого тумана

© РИА Новости / Геннадий ШишкинТуман
Туман - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Туман. Архивное фото
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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Пролив Дарданеллы в Турции закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана, сообщило управление службы по движению судов в проливе.
"Управление службы движения судов пролива Чанаккале по радио предупредило капитанов судов о необходимости заходить с севера и юга и объявило, что с 05.30 (совпадает с мск) пролив закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение вернется в обычный режим после того, как туман рассеется.
Местное паромное сообщение при этом продолжается.
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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Босфорский пролив временно закрыли для движения судов
 
В миреДарданеллыТурцияЧанаккале (провинция)
 
 
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