https://ria.ru/20230102/dardanelly-1842792658.html
Пролив Дарданеллы закрыли для прохода транзитных судов
Пролив Дарданеллы закрыли для прохода транзитных судов - РИА Новости, 02.01.2023
Пролив Дарданеллы закрыли для прохода транзитных судов
Пролив Дарданеллы в Турции закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана, сообщило управление службы по движению судов в... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T08:15
2023-01-02T08:15
2023-01-02T08:15
в мире
дарданеллы
турция
чанаккале (провинция)
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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Пролив Дарданеллы в Турции закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана, сообщило управление службы по движению судов в проливе. "Управление службы движения судов пролива Чанаккале по радио предупредило капитанов судов о необходимости заходить с севера и юга и объявило, что с 05.30 (совпадает с мск) пролив закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение вернется в обычный режим после того, как туман рассеется. Местное паромное сообщение при этом продолжается.
https://ria.ru/20230101/bosfor-1842694600.html
дарданеллы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарданеллы, турция, чанаккале (провинция)
В мире, Дарданеллы, Турция, Чанаккале (провинция)
Пролив Дарданеллы закрыли для прохода транзитных судов
Движение судов по проливу Дарданеллы в Турции приостановлено из-за густого тумана