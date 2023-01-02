13:36 02.01.2023 (обновлено: 16:18 02.01.2023)
Американцы развеяли оптимизм Байдена о будущем США
Зрители CBS разозлились на Байдена из-за его слов о будущем Америки
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Зрители американского телеканала CBS раскритиковали Джо Байдена за интервью во время новогоднего отдыха на Виргинских островах.
Американский лидер заявил, что смотрит в будущее с уверенностью, однако пользователи соцсетей остро отреагировали на его оценку происходящего.
"Я никогда не был настолько оптимистично настроен в отношении Америки за всю свою карьеру. Мы самая уникальная страна в мире. Мы — результат возможностей", — высказался Байден.
Как отметили многие комментаторы, президент США относится к происходящему со страной слишком позитивно.
"Америка уникальна, это да: этически разобщенная и морально опустошенная. Я стану оптимистом, когда Джо и его преступная администрация испарятся", — написал Jimmy Mack.
"Пока Джо Байден находится в Белом доме, я не буду оптимистичен относительно состояния США. Только плохое происходило с того момента, как он пришел к власти", — заявил Vantage Point.
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"Как человек, который на первое место ставит другие страны, Байден, разумеется, настроен оптимистично по поводу Америки", — сыронизировал DarkDays.
"Сегодня я получил два электронных письма. Мой интернет подорожает на 33 процента, хранилище — на 25 процентов, то ли еще будет. Хотел яиц на завтрак, но десяток стоит пять долларов. С чего мне быть оптимистом?" — пожаловался A P.
"Зато вот Украину спасаем", — ответил ему Icarium S.
В 2022 году Байдену исполнилось 80 лет. В Сети неоднократно обращали внимание на его странное поведение. Так, в начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.