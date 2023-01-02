https://ria.ru/20230102/bayden-1842830439.html

Американцы развеяли оптимизм Байдена о будущем США

Американцы развеяли оптимизм Байдена о будущем США - РИА Новости, 02.01.2023

Американцы развеяли оптимизм Байдена о будущем США

Зрители американского телеканала CBS раскритиковали Джо Байдена за интервью во время новогоднего отдыха на Виргинских островах. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T13:36

2023-01-02T13:36

2023-01-02T16:18

в мире

джо байден

камала харрис

владимир путин

сша

америка

украина

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Зрители американского телеканала CBS раскритиковали Джо Байдена за интервью во время новогоднего отдыха на Виргинских островах.Американский лидер заявил, что смотрит в будущее с уверенностью, однако пользователи соцсетей остро отреагировали на его оценку происходящего."Я никогда не был настолько оптимистично настроен в отношении Америки за всю свою карьеру. Мы самая уникальная страна в мире. Мы — результат возможностей", — высказался Байден.Как отметили многие комментаторы, президент США относится к происходящему со страной слишком позитивно."Пока Джо Байден находится в Белом доме, я не буду оптимистичен относительно состояния США. Только плохое происходило с того момента, как он пришел к власти", — заявил Vantage Point."Как человек, который на первое место ставит другие страны, Байден, разумеется, настроен оптимистично по поводу Америки", — сыронизировал DarkDays."Зато вот Украину спасаем", — ответил ему Icarium S.В 2022 году Байдену исполнилось 80 лет. В Сети неоднократно обращали внимание на его странное поведение. Так, в начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20230102/ssha-1842804785.html

https://ria.ru/20221230/bayden-1842374780.html

https://ria.ru/20221229/rakety-1842283983.html

сша

америка

украина

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Ольга Матыс

в мире, джо байден, камала харрис, владимир путин, сша, америка, украина