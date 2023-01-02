https://ria.ru/20230102/avstraliya-1842800774.html

В Австралии при столкновении вертолетов погибли четыре человека

В Австралии при столкновении вертолетов погибли четыре человека - РИА Новости, 02.01.2023

В Австралии при столкновении вертолетов погибли четыре человека

Четыре человека погибли, по меньшей мере 13 пострадали в результате столкновения двух вертолетов над восточным побережьем Австралии. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T09:51

2023-01-02T09:51

2023-01-02T12:24

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квинсленд

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли, по меньшей мере 13 пострадали в результате столкновения двух вертолетов над восточным побережьем Австралии. "Четыре человека погибли... после того, как два вертолета столкнулись... у (города) Голд-Кост", - пишет местное издание Gold Cost Bulletin в Twitter. Скорая помощь штата Квинсленд сообщила в соцсетях о прибытии экстренных служб на место крушения и о 13 пострадавших.

https://ria.ru/20221127/krushenie-1834538391.html

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квинсленд

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Дарья Буймова

в мире, австралия, квинсленд