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В Австралии при столкновении вертолетов погибли четыре человека - РИА Новости, 02.01.2023
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В Австралии при столкновении вертолетов погибли четыре человека
В Австралии при столкновении вертолетов погибли четыре человека - РИА Новости, 02.01.2023
В Австралии при столкновении вертолетов погибли четыре человека
Четыре человека погибли, по меньшей мере 13 пострадали в результате столкновения двух вертолетов над восточным побережьем Австралии. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:51
2023-01-02T12:24
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли, по меньшей мере 13 пострадали в результате столкновения двух вертолетов над восточным побережьем Австралии. "Четыре человека погибли... после того, как два вертолета столкнулись... у (города) Голд-Кост", - пишет местное издание Gold Cost Bulletin в Twitter. Скорая помощь штата Квинсленд сообщила в соцсетях о прибытии экстренных служб на место крушения и о 13 пострадавших.
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в мире, австралия, квинсленд
В мире, Австралия, Квинсленд
09:51 02.01.2023 (обновлено: 12:24 02.01.2023)
 
В Австралии при столкновении вертолетов погибли четыре человека

В Австралии при столкновении вертолетов погибли четыре человека, 13 пострадали

© AP Photo / CH9На месте столкновения двух вертолетов в Австралии
На месте столкновения двух вертолетов в Австралии - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / CH9
На месте столкновения двух вертолетов в Австралии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли, по меньшей мере 13 пострадали в результате столкновения двух вертолетов над восточным побережьем Австралии.
"Четыре человека погибли... после того, как два вертолета столкнулись... у (города) Голд-Кост", - пишет местное издание Gold Cost Bulletin в Twitter.
Скорая помощь штата Квинсленд сообщила в соцсетях о прибытии экстренных служб на место крушения и о 13 пострадавших.
Вертолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября 2022, 09:45
Число погибших при крушении вертолета в Южной Корее возросло до пяти
 
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