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В новый стамбульский аэропорт перенаправили 49 рейсов из-за тумана - РИА Новости, 02.01.2023
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В новый стамбульский аэропорт перенаправили 49 рейсов из-за тумана
В новый стамбульский аэропорт перенаправили 49 рейсов из-за тумана - РИА Новости, 02.01.2023
В новый стамбульский аэропорт перенаправили 49 рейсов из-за тумана
Почти 50 авиарейсов были перенаправлены в понедельник в новый стамбульский аэропорт из-за сильного тумана. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:06
2023-01-02T16:06
стамбул
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в мире
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СТАМБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Почти 50 авиарейсов были перенаправлены в понедельник в новый стамбульский аэропорт из-за сильного тумана. 49 рейсов, в том числе международных, которые должны были приземлиться утром в аэропорту Сабиха Гекчен на востоке города, были перенаправлены в новый аэропорт Стамбула на севере, следует из данных табло аэропорта Сабиха Гекчен. Ряд рейсов отменены, в основном это полеты авиакомпании Turkish Airlines. Подобные инциденты из-за сложных погодных условий в Стамбуле не редкость, но нынешнее число перенаправленных рейсов стало рекордным, пишет газета Sabah. Синоптики прогнозируют, что мощный туман сохранится в районе Стамбула вплоть до пятницы.
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стамбул, turkish airlines, в мире
Стамбул, Turkish Airlines, В мире
16:06 02.01.2023
 
В новый стамбульский аэропорт перенаправили 49 рейсов из-за тумана

В новый стамбульский аэропорт перенаправили 49 рейсов из-за сильного тумана

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Почти 50 авиарейсов были перенаправлены в понедельник в новый стамбульский аэропорт из-за сильного тумана.
49 рейсов, в том числе международных, которые должны были приземлиться утром в аэропорту Сабиха Гекчен на востоке города, были перенаправлены в новый аэропорт Стамбула на севере, следует из данных табло аэропорта Сабиха Гекчен.
Ряд рейсов отменены, в основном это полеты авиакомпании Turkish Airlines.
Подобные инциденты из-за сложных погодных условий в Стамбуле не редкость, но нынешнее число перенаправленных рейсов стало рекордным, пишет газета Sabah. Синоптики прогнозируют, что мощный туман сохранится в районе Стамбула вплоть до пятницы.
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