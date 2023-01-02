https://ria.ru/20230102/aeroport-1842848777.html
В новый стамбульский аэропорт перенаправили 49 рейсов из-за тумана
В новый стамбульский аэропорт перенаправили 49 рейсов из-за тумана - РИА Новости, 02.01.2023
В новый стамбульский аэропорт перенаправили 49 рейсов из-за тумана
Почти 50 авиарейсов были перенаправлены в понедельник в новый стамбульский аэропорт из-за сильного тумана. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:06
2023-01-02T16:06
2023-01-02T16:06
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СТАМБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Почти 50 авиарейсов были перенаправлены в понедельник в новый стамбульский аэропорт из-за сильного тумана. 49 рейсов, в том числе международных, которые должны были приземлиться утром в аэропорту Сабиха Гекчен на востоке города, были перенаправлены в новый аэропорт Стамбула на севере, следует из данных табло аэропорта Сабиха Гекчен. Ряд рейсов отменены, в основном это полеты авиакомпании Turkish Airlines. Подобные инциденты из-за сложных погодных условий в Стамбуле не редкость, но нынешнее число перенаправленных рейсов стало рекордным, пишет газета Sabah. Синоптики прогнозируют, что мощный туман сохранится в районе Стамбула вплоть до пятницы.
https://ria.ru/20230102/samolet-1842834894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, turkish airlines, в мире
Стамбул, Turkish Airlines, В мире
В новый стамбульский аэропорт перенаправили 49 рейсов из-за тумана
В новый стамбульский аэропорт перенаправили 49 рейсов из-за сильного тумана