https://ria.ru/20230101/yasinovataya-1842711597.html
В Ясиноватой мужчина погиб при обстреле
В Ясиноватой мужчина погиб при обстреле - РИА Новости, 01.01.2023
В Ясиноватой мужчина погиб при обстреле
Мужчина погиб, ранена женщина при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T11:34
2023-01-01T11:34
2023-01-01T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Мужчина погиб, ранена женщина при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ясиноватой погиб мужчина, ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Согласно данным представительства, украинские войска обстреляли Ясиноватую в 10.45, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230101/plennye-1842706404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
В Ясиноватой мужчина погиб при обстреле
В Ясиноватой мужчина погиб при обстреле со стороны ВСУ