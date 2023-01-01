https://ria.ru/20230101/yasinovataya-1842711597.html

В Ясиноватой мужчина погиб при обстреле

В Ясиноватой мужчина погиб при обстреле - РИА Новости, 01.01.2023

В Ясиноватой мужчина погиб при обстреле

Мужчина погиб, ранена женщина при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T11:34

2023-01-01T11:34

2023-01-01T11:34

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Мужчина погиб, ранена женщина при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ясиноватой погиб мужчина, ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Согласно данным представительства, украинские войска обстреляли Ясиноватую в 10.45, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230101/plennye-1842706404.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато