https://ria.ru/20230101/yanvar-1841413118.html

Выплаты, пенсии, налоги, кредиты: что изменится с 1 января

Выплаты, пенсии, налоги, кредиты: что изменится с 1 января - РИА Новости, 01.01.2023

Выплаты, пенсии, налоги, кредиты: что изменится с 1 января

В Новый год увеличатся минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, проиндексируют пенсии и материнский капитал, скорректируют социальные... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T08:00

2023-01-01T08:00

2023-01-01T08:09

россия

пенсионный фонд рф

социальные выплаты

детские пособия

пенсии

пособие по безработице

налоги

кредит

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Елена Савельева. В Новый год увеличатся минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, проиндексируют пенсии и материнский капитал, скорректируют социальные выплаты, введут универсальное пособие на детей. Банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать слишком много кредитов. Появятся единый фонд пенсионного и социального страхования и институт единого налогового счета. Об этих и других нововведениях — в материале РИА Новости.МРОТ и прожиточный минимумС 1 января прожиточный минимум на душу населения — 14 375 рублей, для трудоспособных — 15 669, пенсионеров — 12 363, детей — 13 944.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысится относительно прожиточного минимума на три процента — до 16 242 рублей. Те же показатели предусмотрены и в трехлетнем бюджете — плюс три процента к базе в 2024 году, и еще три — в 2025-м.Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, это превысит ожидаемую инфляцию в 12,4%.Он уточнил, что в федеральном бюджете на ближайшие три года МРОТ растет быстрее прожиточного минимума. По итогам трехлетки ожидается десятипроцентная разница.Объединение ПФР и ФССПенсионный фонд России (ПФР) объединят с Фондом социального страхования (ФСС) и создадут Социальный фонд России (СФР). Механизм начисления и выплат пенсий не изменится. А освободившиеся за счет оптимизации средства пополнят бюджет СФР. Работодатели теперь будут перечислять единый платеж в 30% от фонда оплаты труда.Как указывали в правительстве, это ускорит и сделает более комфортным социальное обслуживание, в частности, за счет создания единых офисов.Пенсии и пособияВыплаты неработающим пенсионерам с 1 января проиндексируют на 4,8%. Благодаря промежуточной индексации на десять процентов в 2022-м совокупное годовое увеличение пенсий достигнет 15,3%. Это максимум за семь лет.Минимальный размер пособия по безработице составит полторы тысячи рублей, максимальный — 12 792 в первые три месяца, пять тысяч — в следующие три.Детские выплаты и льготыC учетом новых базы и МРОТ увеличиваются пособия на детей до 18 лет. Второе повышение ожидается с 1 февраля — пройдет ежегодная индексация социальных выплат. Деньги на детей выделит объединенный фонд пенсионного и социального страхования.В 2023-м родители могут рассчитывать на выплаты по беременности и родам, ежемесячное пособие на ребенка до полутора лет (от 8630 до 33 282 рублей), пособие малообеспеченным семьям, обналичивание материнского капитала, дополнительные региональные выплаты, ежемесячное пособие детям мобилизованного до трех лет — шесть тысяч.С 1 января дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплатно летать до места лечения и обратно.Универсальное пособие на детейС нового года предусмотрен переход на единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это полагается нуждающимся семьям с небольшими доходами — ниже прожиточного минимума на человека.Сумма — 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума, то есть от семи до 14 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.Финансирование — из федерального и региональных бюджетов.Заявления на пособие принимают с 1 января, детей до 17 лет можно вписать в один документ. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022-го, имеют право выбрать, получать средства по старым или новым правилам.Таким образом, возникнет единая система выплат для семей с невысокими доходами и детьми от рождения до 17 лет, а также для беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки. Подавать заявления на отдельные выплаты по разным правилам и в разные ведомства больше не потребуется. Пособие поступит из Социального фонда России.Материнский капиталМатеринский капитал проиндексируют на 12,4% — до 589 600 рублей на первого ребенка и до 779 000 на второго. В 2024 году — на 5,5%, в 2025-м — еще на четыре.Эту программу запустили в 2007 году — тогда охватили семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 2020-го расширили и на первого ребенка. Программу продлили до конца 2026 года.НалогиС 1 января вводится единый налоговый счет для всех налогоплательщиков. Туда перечисляют единый налоговый платеж, указывая в платежном поручении только сумму и ИНН.Налоговый орган на основе имеющихся документов и информации самостоятельно засчитает единый налоговый платеж в рамках исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.Установлены также единые сроки подачи налоговых деклараций (25-е число соответствующего месяца) и перевода налогов и авансовых платежей (28-е число).КредитыЦБ с 1 января устанавливает количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов банкам с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО). Этот инструмент обещали рынку еще в 2021-м.Для банков доля потребкредитов с показателем предельной долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% не должна превышать четверть всех необеспеченных кредитов. А необеспеченных потребительских кредитов со сроком свыше пяти лет — максимум десять процентов.Для микрофинансовых организаций — займы с ПДН более 80% в общем объеме выдач (по потребительским и с лимитом кредитования) не могут занимать больше 35% по каждому виду.Цель — ограничить рискованное кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой и слабой финансовой грамотностью.Теперь скидка выросла с десяти до 20% (для ДФО сохранили 25%), а стоимость транспортного средства, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с полутора до двух миллионов рублей.Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам, учителям, тем, кто впервые покупает автомобиль, а также военнослужащим, в том числе призванным по частичной мобилизации, их семьям и военным пенсионерам. Льготы распространяются и на тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин (при условии, что владел им не менее года).

https://radiosputnik.ria.ru/20221128/sotsialnyy-fond-1834816788.html

https://ria.ru/20221125/indeksatsiya-1834153007.html

https://ria.ru/20221219/posobie-1839666090.html

https://ria.ru/20221108/posobie-1829887487.html

https://realty.ria.ru/20221221/matkapital-1840202194.html

https://ria.ru/20221221/zakon-1840245448.html

https://ria.ru/20221124/avtokredit-1833817341.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

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