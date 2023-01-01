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Матвиенко: Россия готова поставлять Бразилии необходимый объем удобрений

Матвиенко: Россия готова поставлять Бразилии необходимый объем удобрений - РИА Новости, 01.01.2023

Матвиенко: Россия готова поставлять Бразилии необходимый объем удобрений

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия подтвердила готовность поставлять Бразилии необходимый объем удобрений. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T20:24

2023-01-01T20:24

2023-01-01T20:24

в мире

валентина матвиенко

луис инасиу лула да силва

бразилия

россия

экономика

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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия подтвердила готовность поставлять Бразилии необходимый объем удобрений. Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины. Спикер СФ Матвиенко в субботу также провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации. Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом. В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.

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в мире, валентина матвиенко, луис инасиу лула да силва, бразилия, россия, экономика