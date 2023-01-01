Сухопутные войска России проведут девять международных учений в 2023 году
Минобороны: сухопутные войска России проведут девять международных учений в 2023 году
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на учениях ОДКБ "Рубеж-2021"
Военнослужащие ВС РФ на учениях ОДКБ "Рубеж-2021". Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские Сухопутные войска в этом году проведут девять международных учений, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении", - сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, на полигонах военных округов России спланировано проведение восьми двусторонних учений. Пройдут российско-индийские межвидовые учения "Индра-2023", совместные военные антитеррористические командно-штабные учения государств-членов ШОС "Мирная миссия-2023", совместные российско-лаосские военные учения, совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2023", российско-алжирские учения, учения с подразделениями КСБР Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023", российско-монгольские учения "Селенга-2023" и российско-вьетнамское учение.
В ведомстве уточнили, что в ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований.
"Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность", - добавили в Минобороны.
31 декабря 2022, 08:00Специальная военная операция на УкраинеГод великого перелома, который изменил все