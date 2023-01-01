https://ria.ru/20230101/ucheniya-1842710612.html

Сухопутные войска России проведут девять международных учений в 2023 году

Сухопутные войска России проведут девять международных учений в 2023 году - РИА Новости, 01.01.2023

Сухопутные войска России проведут девять международных учений в 2023 году

Российские Сухопутные войска в этом году проведут девять международных учений, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T11:19

2023-01-01T11:19

2023-01-01T11:19

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

одкб

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские Сухопутные войска в этом году проведут девять международных учений, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "В рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении", - сказали в ведомстве. Кроме того, уточнили в Минобороны, на полигонах военных округов России спланировано проведение восьми двусторонних учений. Пройдут российско-индийские межвидовые учения "Индра-2023", совместные военные антитеррористические командно-штабные учения государств-членов ШОС "Мирная миссия-2023", совместные российско-лаосские военные учения, совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2023", российско-алжирские учения, учения с подразделениями КСБР Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023", российско-монгольские учения "Селенга-2023" и российско-вьетнамское учение. В ведомстве уточнили, что в ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований. "Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842658056.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, одкб, шос, вооруженные силы рф