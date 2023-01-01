https://ria.ru/20230101/tramp-1842692843.html

Вопрос об аккаунтах Трампа в соцсетях решит спецгруппа, сообщили СМИ

Вопрос об аккаунтах Трампа в соцсетях решит спецгруппа, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.01.2023

Вопрос об аккаунтах Трампа в соцсетях решит спецгруппа, сообщили СМИ

Компания Meta* создала специальную рабочую группу, чтобы решить вопрос о возвращении бывшему президенту США Дональду Трампу доступа к заблокированным аккаунтам... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T08:53

2023-01-01T08:53

2023-01-01T09:10

в мире

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дональд трамп

марк цукерберг

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Компания Meta* создала специальную рабочую группу, чтобы решить вопрос о возвращении бывшему президенту США Дональду Трампу доступа к заблокированным аккаунтам в соцсетях Facebook* и Instagram*, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. По данным издания, в группу, которая будет обсуждать вопрос о Трампе, входят сотрудники из отделов публичной политики и коммуникаций, а также из отдела политики формирования контента. Как отмечается, ранее окончательные решения по вопросам модерации принимал глава компании Марк Цукерберг, который сейчас сосредоточен на своем видении метавселенной. Тем не менее издание не исключает, что он может вмешаться в процесс в качестве генерального директора и контролирующего акционера. Ожидается, что решение об аккаунтах Трампа будет принято в течение января. Трамп лишился доступа к платформе Facebook* и другим соцсетям еще будучи уходящим президентом США в начале января 2021 года. Отключение аккаунтов Трампа последовало после многократных предупреждений и временных блокировок его высказываний, и было мотивировано якобы интересами безопасности. Экс-президент многократно критиковал Facebook* и другие компании за ущемление своих прав и цензуру в пользу демократов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221229/tramp-1842070614.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221225/kritika-1841250722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, дональд трамп, марк цукерберг, россия, сша, facebook