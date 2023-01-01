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Вопрос об аккаунтах Трампа в соцсетях решит спецгруппа, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.01.2023
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Вопрос об аккаунтах Трампа в соцсетях решит спецгруппа, сообщили СМИ
Вопрос об аккаунтах Трампа в соцсетях решит спецгруппа, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.01.2023
Вопрос об аккаунтах Трампа в соцсетях решит спецгруппа, сообщили СМИ
Компания Meta* создала специальную рабочую группу, чтобы решить вопрос о возвращении бывшему президенту США Дональду Трампу доступа к заблокированным аккаунтам... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T08:53
2023-01-01T09:10
в мире
технологии
дональд трамп
марк цукерберг
россия
сша
facebook
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Компания Meta* создала специальную рабочую группу, чтобы решить вопрос о возвращении бывшему президенту США Дональду Трампу доступа к заблокированным аккаунтам в соцсетях Facebook* и Instagram*, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. По данным издания, в группу, которая будет обсуждать вопрос о Трампе, входят сотрудники из отделов публичной политики и коммуникаций, а также из отдела политики формирования контента. Как отмечается, ранее окончательные решения по вопросам модерации принимал глава компании Марк Цукерберг, который сейчас сосредоточен на своем видении метавселенной. Тем не менее издание не исключает, что он может вмешаться в процесс в качестве генерального директора и контролирующего акционера. Ожидается, что решение об аккаунтах Трампа будет принято в течение января. Трамп лишился доступа к платформе Facebook* и другим соцсетям еще будучи уходящим президентом США в начале января 2021 года. Отключение аккаунтов Трампа последовало после многократных предупреждений и временных блокировок его высказываний, и было мотивировано якобы интересами безопасности. Экс-президент многократно критиковал Facebook* и другие компании за ущемление своих прав и цензуру в пользу демократов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221229/tramp-1842070614.html
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в мире, технологии, дональд трамп, марк цукерберг, россия, сша, facebook
В мире, Технологии, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Россия, США, Facebook
08:53 01.01.2023 (обновлено: 09:10 01.01.2023)
 
Вопрос об аккаунтах Трампа в соцсетях решит спецгруппа, сообщили СМИ

FT: вопрос об аккаунтах Трампа в Facebook и Instagram решит специальная рабочая группа

© AP Photo / Chris SewardБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Chris Seward
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Компания Meta* создала специальную рабочую группу, чтобы решить вопрос о возвращении бывшему президенту США Дональду Трампу доступа к заблокированным аккаунтам в соцсетях Facebook* и Instagram*, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, в группу, которая будет обсуждать вопрос о Трампе, входят сотрудники из отделов публичной политики и коммуникаций, а также из отдела политики формирования контента.
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Как отмечается, ранее окончательные решения по вопросам модерации принимал глава компании Марк Цукерберг, который сейчас сосредоточен на своем видении метавселенной. Тем не менее издание не исключает, что он может вмешаться в процесс в качестве генерального директора и контролирующего акционера.
Ожидается, что решение об аккаунтах Трампа будет принято в течение января.
Трамп лишился доступа к платформе Facebook* и другим соцсетям еще будучи уходящим президентом США в начале января 2021 года. Отключение аккаунтов Трампа последовало после многократных предупреждений и временных блокировок его высказываний, и было мотивировано якобы интересами безопасности. Экс-президент многократно критиковал Facebook* и другие компании за ущемление своих прав и цензуру в пользу демократов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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