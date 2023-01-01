08:53 01.01.2023 (обновлено: 09:10 01.01.2023)
Вопрос об аккаунтах Трампа в соцсетях решит спецгруппа, сообщили СМИ
FT: вопрос об аккаунтах Трампа в Facebook и Instagram решит специальная рабочая группа
© AP Photo / Chris SewardБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Chris Seward
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Компания Meta* создала специальную рабочую группу, чтобы решить вопрос о возвращении бывшему президенту США Дональду Трампу доступа к заблокированным аккаунтам в соцсетях Facebook* и Instagram*, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, в группу, которая будет обсуждать вопрос о Трампе, входят сотрудники из отделов публичной политики и коммуникаций, а также из отдела политики формирования контента.
29 декабря 2022, 01:37Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о сыне Байдена
Как отмечается, ранее окончательные решения по вопросам модерации принимал глава компании Марк Цукерберг, который сейчас сосредоточен на своем видении метавселенной. Тем не менее издание не исключает, что он может вмешаться в процесс в качестве генерального директора и контролирующего акционера.
Ожидается, что решение об аккаунтах Трампа будет принято в течение января.
Трамп лишился доступа к платформе Facebook* и другим соцсетям еще будучи уходящим президентом США в начале января 2021 года. Отключение аккаунтов Трампа последовало после многократных предупреждений и временных блокировок его высказываний, и было мотивировано якобы интересами безопасности. Экс-президент многократно критиковал Facebook* и другие компании за ущемление своих прав и цензуру в пользу демократов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
25 декабря 2022, 20:57В миреИдиот, "леваки" и продажные СМИ. Трамп обрушился на Байдена и элиты США