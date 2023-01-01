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Матвиенко рассказала об ожиданиях по товарообороту с Бразилией в 2023 году - РИА Новости, 01.01.2023
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Матвиенко рассказала об ожиданиях по товарообороту с Бразилией в 2023 году
Матвиенко рассказала об ожиданиях по товарообороту с Бразилией в 2023 году - РИА Новости, 01.01.2023
Матвиенко рассказала об ожиданиях по товарообороту с Бразилией в 2023 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в 2023 году ожидается товарооборот в девять миллиардов долларов между РФ и Бразилией. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T22:34
2023-01-01T22:34
валентина матвиенко
бразилия
россия
луис инасиу лула да силва
экономика
в мире
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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в 2023 году ожидается товарооборот в девять миллиардов долларов между РФ и Бразилией. Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Спикер СФ Матвиенко в субботу провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины. Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом. В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
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валентина матвиенко, бразилия, россия, луис инасиу лула да силва, экономика, в мире
Валентина Матвиенко, Бразилия, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Экономика, В мире
22:34 01.01.2023
 
Матвиенко рассказала об ожиданиях по товарообороту с Бразилией в 2023 году

Матвиенко ожидает уровень товарооборота России и Бразилии в девять миллиардов долларов

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в 2023 году ожидается товарооборот в девять миллиардов долларов между РФ и Бразилией.
Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
"Торгово-экономические отношения между нашими странами очень динамично развиваются. В этом году ожидаем выхода на уровень порядка девяти миллиардов долларов", - сказала она.
Спикер СФ Матвиенко в субботу провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины.
Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
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Валентина МатвиенкоБразилияРоссияЛуис Инасиу Лула да СилваЭкономикаВ мире
 
 
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