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Госсекретарь США обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи - РИА Новости, 01.01.2023
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Госсекретарь США обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи
Госсекретарь США обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи - РИА Новости, 01.01.2023
Госсекретарь США обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в воскресенье утром провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, в ходе которого... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T21:44
2023-01-01T21:44
в мире
энтони блинкен
китай
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ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в воскресенье утром провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, в ходе которого обсудил с ним отношения двух стран и необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации. Китайские государственные СМИ ранее сообщили, что прежний посол КНР в Вашингтоне был назначен на должность главы МИД КНР. Прежний руководитель ведомства Ван И перестал занимать свой пост, он был министром иностранных дел Китая с 2013 года.
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в мире, энтони блинкен, китай, сша
В мире, Энтони Блинкен, Китай, США
21:44 01.01.2023
 
Госсекретарь США обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи

Блинкен сообщил, что обсудил с новым главой МИД Китая Цинь Ганом сохранение каналов связи

© AP Photo / Andy WongФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в воскресенье утром провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, в ходе которого обсудил с ним отношения двух стран и необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации.
"Сегодня утром разговаривал по телефону с новым министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, который покидает Вашингтон для работы на своей новой должности. Мы обсудили с ним отношения между США и КНР, а также поддержание открытых каналов связи", - написал Блинкен в своем аккаунте в Twitter.
Китайские государственные СМИ ранее сообщили, что прежний посол КНР в Вашингтоне был назначен на должность главы МИД КНР. Прежний руководитель ведомства Ван И перестал занимать свой пост, он был министром иностранных дел Китая с 2013 года.
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