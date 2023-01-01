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Госсекретарь США обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи

Госсекретарь США обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи - РИА Новости, 01.01.2023

Госсекретарь США обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в воскресенье утром провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, в ходе которого... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T21:44

2023-01-01T21:44

2023-01-01T21:44

в мире

энтони блинкен

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в воскресенье утром провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, в ходе которого обсудил с ним отношения двух стран и необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации. Китайские государственные СМИ ранее сообщили, что прежний посол КНР в Вашингтоне был назначен на должность главы МИД КНР. Прежний руководитель ведомства Ван И перестал занимать свой пост, он был министром иностранных дел Китая с 2013 года.

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китай

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в мире, энтони блинкен, китай, сша