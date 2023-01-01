https://ria.ru/20230101/svyazi-1842768546.html
Госсекретарь США обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи
Госсекретарь США обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи - РИА Новости, 01.01.2023
Госсекретарь США обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в воскресенье утром провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, в ходе которого... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T21:44
2023-01-01T21:44
2023-01-01T21:44
в мире
энтони блинкен
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2dc065ca585dcad6d55b92aa22b5aa9f.jpg
ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в воскресенье утром провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, в ходе которого обсудил с ним отношения двух стран и необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации. Китайские государственные СМИ ранее сообщили, что прежний посол КНР в Вашингтоне был назначен на должность главы МИД КНР. Прежний руководитель ведомства Ван И перестал занимать свой пост, он был министром иностранных дел Китая с 2013 года.
https://ria.ru/20221223/nedrugi-1840976142.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6bd295a5363c649d6205a627e63562a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, китай, сша
В мире, Энтони Блинкен, Китай, США
Госсекретарь США обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи
Блинкен сообщил, что обсудил с новым главой МИД Китая Цинь Ганом сохранение каналов связи