https://ria.ru/20230101/svatovo-1842736553.html

Украинские войска обстреляли Сватово

Украинские войска обстреляли Сватово - РИА Новости, 01.01.2023

Украинские войска обстреляли Сватово

Украинские войска обстреляли Сватово, выпустив пять ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T15:44

2023-01-01T15:44

2023-01-01T16:00

специальная военная операция на украине

сватово

луганская народная республика

сцкк

происшествия

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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово, выпустив пять ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.40 (совпадает с мск) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (пять ракет)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230101/makeevka-1842734036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сватово, луганская народная республика, сцкк, происшествия