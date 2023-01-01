https://ria.ru/20230101/svatovo-1842736553.html
Украинские войска обстреляли Сватово
Украинские войска обстреляли Сватово - РИА Новости, 01.01.2023
Украинские войска обстреляли Сватово
Украинские войска обстреляли Сватово, выпустив пять ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T15:44
2023-01-01T15:44
2023-01-01T16:00
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово, выпустив пять ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.40 (совпадает с мск) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (пять ракет)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230101/makeevka-1842734036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сватово, луганская народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия
15:44 01.01.2023 (обновлено: 16:00 01.01.2023)
Украинские войска обстреляли Сватово
В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили по Сватово пять ракет из РСЗО HIMARS