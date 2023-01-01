https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842767958.html

Спецоперация, 1 января: ВС России нанесли удар по объектам ОПК Украины

Спецоперация, 1 января: ВС России нанесли удар по объектам ОПК Украины - РИА Новости, 01.01.2023

Спецоперация, 1 января: ВС России нанесли удар по объектам ОПК Украины

Российские войска продолжают наступать на Донецком направлении, украинские войска несут потери на купянском, красно-лиманском направлениях, заявили в... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T21:38

2023-01-01T21:38

2023-01-01T21:38

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

воздушно-космические силы россии

укрэнерго

ми-8 амтш

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские войска продолжают наступать на Донецком направлении, украинские войска несут потери на купянском, красно-лиманском направлениях, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. В ведомстве также заявили, что нанесли 31 декабря удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и стоянкам хранения и местам запуска украинских ударных БПЛА, сорвав тем самым планы Киева по совершению в ближайшее время террористических атак против России. Ход операцииВооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по компаниям ОПК Украины, выпускающим беспилотники для атак по России, и стоянкам хранения и местам запуска украинских ударных БПЛА. Таким образом, планы Киева по совершению в ближайшее время террористических атак сорваны, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении: за сутки уничтожено более 110 украинских военнослужащих, а также 14 единиц техники, заявили в министерстве. Тем временем на купянском и красно-лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили 190 человек, сказали в МО РФ. Российские вооруженные силы на Южно-Донецком направлении отбили контратаки украинской армии на населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области, уничтожив более 50 украинских военных, сообщили в ведомстве. Кроме того, уничтожены шесть украинских групп диверсантов, действовавших в направлении Новоандреевки, Дорожнянки на Запорожье, а также Никольского, Нескучного и Новомихайловки в ДНР. По данным ведомства, российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50, использовавшиеся украинскими военными. Также российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS. Отмечается, что всего ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Мирное Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов украинских военных. Помимо этого, истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР. Украина без энергииС самого раннего утра воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киеве слышны взрывы, по предварительной информации, в городе работает система противовоздушной обороны. Как сообщил в воскресенье глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. По словам Кудрицкого, на полное восстановление энергосистемы страны могут уйти годы. Он добавил, что хотя резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью, в результате чего каждый новый удар по инфраструктуре система переносит все более тяжело. О повреждении в результате взрыва объекта критической инфрастуктуры в Херсоне сообщил назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич. Город и соседние населенные пункты остались без света.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, украина, киев, воздушно-космические силы россии, укрэнерго, ми-8 амтш