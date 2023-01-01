https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842752107.html

Военные ЗВО рассказали о выполнении задач на Кременском участке в Новый год

Военные ЗВО рассказали о выполнении задач на Кременском участке в Новый год - РИА Новости, 01.01.2023

Военные ЗВО рассказали о выполнении задач на Кременском участке в Новый год

Военнослужащие Западного военного округа во взаимодействии с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Новогоднюю ночь "поздравили" войска... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T18:32

2023-01-01T18:32

2023-01-01T19:29

специальная военная операция на украине

донбасс

кременная

западный военный округ (зво)

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

новый год

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 1 янв – РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа во взаимодействии с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Новогоднюю ночь "поздравили" войска Киева огнем артиллерии, в том числе РСЗО БМ-21 "Град", передает корреспондент РИА Новости, который встретил Новый год вместе с российскими бойцами. Ранее РИА Новости сообщали, что военнослужащие Западного военного округа во взаимодействии с подразделениями 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии пресекли несколько попыток прорыва украинских силовиков на кременском участке фронта вечером 31 декабря. "Поздравили противника пакетом целым из "Града" (РСЗО БМ-21 "Град")", - рассказал РИА Новости боец ЗВО, выполняющий задачи на данном участке. В свою очередь боец танкового подразделения рассказал, что танкисты готовы даже в новогоднюю ночь отражать любые атаки противника. "Танчик завели, проверили систему, обнаружили колонну техники противника. Всех, кстати с наступающим Новым годом!" - сказал танкист. Его сослуживец рассказал, что отмечали Новый год ровно 5 минут до приказа командира выезжать на выполнение задачи. "Минут 5 после полуночи мы отмечали Новый год, и после этого к нам начало "прилетать" (начался обстрел – ред.), командир нам дал приказ, чтоб собирались ребята. Выехали на позиции, отстреляли… и уже вернулись и продолжили праздновать", - рассказал танкист. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230101/ataki-1842745560.html

донбасс

кременная

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары артиллерии на Кременском направлении в новогоднюю ночь Бойцы ЗВО и подразделения 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии "поздравили" с Новым годом противника огнём танков и артиллерии на кременском направлении в Донбассе. Корреспондент РИА Новости встретил праздник в блиндаже российских военнослужащих. 2023-01-01T18:32 true PT2M25S

Подготовка российских бойцов к обороне на Кременском направлении Бойцы ЗВО и псковские десантники пресекли несколько атак Киева в преддверии Нового года на Кременском направлении в Донбассе. Корреспондент РИА Новости наблюдал, как российские бойцы готовятся к обороне данного участка 2023-01-01T18:32 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, кременная, западный военный округ (зво), украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, новый год