https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842752107.html
Военные ЗВО рассказали о выполнении задач на Кременском участке в Новый год
Военные ЗВО рассказали о выполнении задач на Кременском участке в Новый год - РИА Новости, 01.01.2023
Военные ЗВО рассказали о выполнении задач на Кременском участке в Новый год
Военнослужащие Западного военного округа во взаимодействии с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Новогоднюю ночь "поздравили" войска... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T18:32
2023-01-01T18:32
2023-01-01T19:29
специальная военная операция на украине
донбасс
кременная
западный военный округ (зво)
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
новый год
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 1 янв – РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа во взаимодействии с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Новогоднюю ночь "поздравили" войска Киева огнем артиллерии, в том числе РСЗО БМ-21 "Град", передает корреспондент РИА Новости, который встретил Новый год вместе с российскими бойцами. Ранее РИА Новости сообщали, что военнослужащие Западного военного округа во взаимодействии с подразделениями 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии пресекли несколько попыток прорыва украинских силовиков на кременском участке фронта вечером 31 декабря. "Поздравили противника пакетом целым из "Града" (РСЗО БМ-21 "Град")", - рассказал РИА Новости боец ЗВО, выполняющий задачи на данном участке. В свою очередь боец танкового подразделения рассказал, что танкисты готовы даже в новогоднюю ночь отражать любые атаки противника. "Танчик завели, проверили систему, обнаружили колонну техники противника. Всех, кстати с наступающим Новым годом!" - сказал танкист. Его сослуживец рассказал, что отмечали Новый год ровно 5 минут до приказа командира выезжать на выполнение задачи. "Минут 5 после полуночи мы отмечали Новый год, и после этого к нам начало "прилетать" (начался обстрел – ред.), командир нам дал приказ, чтоб собирались ребята. Выехали на позиции, отстреляли… и уже вернулись и продолжили праздновать", - рассказал танкист. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Удары артиллерии на Кременском направлении в новогоднюю ночь
Бойцы ЗВО и подразделения 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии "поздравили" с Новым годом противника огнём танков и артиллерии на кременском направлении в Донбассе. Корреспондент РИА Новости встретил праздник в блиндаже российских военнослужащих.
2023-01-01T18:32
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Подготовка российских бойцов к обороне на Кременском направлении
Бойцы ЗВО и псковские десантники пресекли несколько атак Киева в преддверии Нового года на Кременском направлении в Донбассе. Корреспондент РИА Новости наблюдал, как российские бойцы готовятся к обороне данного участка
2023-01-01T18:32
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PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, кременная, западный военный округ (зво), украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, новый год
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Кременная, Западный военный округ (ЗВО), Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Новый год
18:32 01.01.2023 (обновлено: 19:29 01.01.2023)
Военные ЗВО рассказали о выполнении задач на Кременском участке в Новый год
Российские военные рассказали о выполнении задач на Кременском направлении в Новый год
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 1 янв – РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа во взаимодействии с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Новогоднюю ночь "поздравили" войска Киева огнем артиллерии, в том числе РСЗО БМ-21 "Град", передает корреспондент РИА Новости, который встретил Новый год вместе с российскими бойцами.
Ранее РИА Новости сообщали, что военнослужащие Западного военного округа во взаимодействии с подразделениями 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии пресекли несколько попыток прорыва украинских силовиков на кременском участке фронта вечером 31 декабря.
"Поздравили противника пакетом целым из "Града" (РСЗО БМ-21 "Град")", - рассказал РИА Новости боец ЗВО
, выполняющий задачи на данном участке.
В свою очередь боец танкового подразделения рассказал, что танкисты готовы даже в новогоднюю ночь отражать любые атаки противника.
"Танчик завели, проверили систему, обнаружили колонну техники противника. Всех, кстати с наступающим Новым годом!" - сказал танкист.
Его сослуживец рассказал, что отмечали Новый год ровно 5 минут до приказа командира выезжать на выполнение задачи.
"Минут 5 после полуночи мы отмечали Новый год, и после этого к нам начало "прилетать" (начался обстрел – ред.), командир нам дал приказ, чтоб собирались ребята. Выехали на позиции, отстреляли… и уже вернулись и продолжили праздновать", - рассказал танкист.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе
обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную
и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.