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Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов - РИА Новости, 01.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов - РИА Новости, 01.01.2023
Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T15:06
2023-01-01T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белгородская область
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Максимовка, Николаевка, Никольское, Металлист, Зелёный Гай, Славное Донецкой Народной Республики, Площанка Луганской Народной Республики, Цаповка Белгородской области, Очеретовое Запорожской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым", - говорится в сообщении. Кроме того, российской ПВО за сутки было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в Луганской Народной Республике.
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в мире, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белгородская область
15:06 01.01.2023
 
Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов

Минобороны: Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов и семь снарядов РСЗО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Максимовка, Николаевка, Никольское, Металлист, Зелёный Гай, Славное Донецкой Народной Республики, Площанка Луганской Народной Республики, Цаповка Белгородской области, Очеретовое Запорожской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, российской ПВО за сутки было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в Луганской Народной Республике.
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