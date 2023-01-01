https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842733283.html

Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов - РИА Новости, 01.01.2023

Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T15:06

2023-01-01T15:06

2023-01-01T15:06

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Максимовка, Николаевка, Никольское, Металлист, Зелёный Гай, Славное Донецкой Народной Республики, Площанка Луганской Народной Республики, Цаповка Белгородской области, Очеретовое Запорожской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым", - говорится в сообщении. Кроме того, российской ПВО за сутки было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в Луганской Народной Республике.

https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842732662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, белгородская область