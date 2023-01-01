ВС России уничтожили две украинские гаубицы
Минобороны: ВС России уничтожили две гаубицы ВСУ, из которых обстреливали жилые дома в ДНР
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские войска уничтожили две украинские самоходные гаубицы Krab польского производства, с которых обстреливались жилые кварталы населенных пунктов ДНР, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Иванополье и Звановка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства, с которых велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Невского Луганской Народной Республики уничтожены две украинские гаубицы Д-20, отмечает МО РФ.