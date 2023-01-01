https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842732662.html

ВС России уничтожили две украинские гаубицы

ВС России уничтожили две украинские гаубицы - РИА Новости, 01.01.2023

ВС России уничтожили две украинские гаубицы

Российские войска уничтожили две украинские самоходные гаубицы Krab польского производства, с которых обстреливались жилые кварталы населенных пунктов ДНР,... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T15:04

2023-01-01T15:04

2023-01-01T15:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские войска уничтожили две украинские самоходные гаубицы Krab польского производства, с которых обстреливались жилые кварталы населенных пунктов ДНР, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Невского Луганской Народной Республики уничтожены две украинские гаубицы Д-20, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842731622.html

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика