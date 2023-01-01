https://ria.ru/20230101/slovakiya-1842705890.html

Лукашенко поздравил жителей Словакии с Днем образования республики

Лукашенко поздравил жителей Словакии с Днем образования республики - РИА Новости, 01.01.2023

Лукашенко поздравил жителей Словакии с Днем образования республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дружба между белорусами и словаками не может быть разрушена из-за политических амбиций. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T10:28

2023-01-01T10:28

2023-01-01T10:28

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МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дружба между белорусами и словаками не может быть разрушена из-за политических амбиций. Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, такое заявление Лукашенко сделал в поздравлении народу Словакии с национальным праздником - Днем образования республики. "Искренняя дружба и связи между нами не могут быть внезапно разрушены политическими амбициями и противоречиями. Беларусь всегда выступает за расширение партнерства на всех уровнях. Убежден, что наши граждане обязательно найдут пути сохранения устойчивых контактов, которые послужат прочной основой для углубления сотрудничества между двумя странами", - заявил белорусский президент. Он напомнил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Белоруссией и Словакией. "На протяжении своей истории белорусы и словаки всегда чтили и поддерживали принципы равноправия, доверия и уважения. Их объединяла совместная борьба во время Второй мировой войны, заинтересованность в развитии делового и гуманитарного взаимодействия", - говорится в поздравлении. Президент пожелал всем жителям Словакии благополучия, процветания и мирного будущего. "Пускай наступающий 2023 год принесет в каждый дом надежду и радость, осуществит все заветные мечты", - добавил он. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230101/belorussiya-1842703102.html

https://ria.ru/20230101/lukashenko-1842679432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, словакия