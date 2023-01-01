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Лукашенко поздравил жителей Словакии с Днем образования республики - РИА Новости, 01.01.2023
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Лукашенко поздравил жителей Словакии с Днем образования республики
Лукашенко поздравил жителей Словакии с Днем образования республики - РИА Новости, 01.01.2023
Лукашенко поздравил жителей Словакии с Днем образования республики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дружба между белорусами и словаками не может быть разрушена из-за политических амбиций. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T10:28
2023-01-01T10:28
в мире
александр лукашенко
белоруссия
словакия
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МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дружба между белорусами и словаками не может быть разрушена из-за политических амбиций. Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, такое заявление Лукашенко сделал в поздравлении народу Словакии с национальным праздником - Днем образования республики. "Искренняя дружба и связи между нами не могут быть внезапно разрушены политическими амбициями и противоречиями. Беларусь всегда выступает за расширение партнерства на всех уровнях. Убежден, что наши граждане обязательно найдут пути сохранения устойчивых контактов, которые послужат прочной основой для углубления сотрудничества между двумя странами", - заявил белорусский президент. Он напомнил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Белоруссией и Словакией. "На протяжении своей истории белорусы и словаки всегда чтили и поддерживали принципы равноправия, доверия и уважения. Их объединяла совместная борьба во время Второй мировой войны, заинтересованность в развитии делового и гуманитарного взаимодействия", - говорится в поздравлении. Президент пожелал всем жителям Словакии благополучия, процветания и мирного будущего. "Пускай наступающий 2023 год принесет в каждый дом надежду и радость, осуществит все заветные мечты", - добавил он. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230101/belorussiya-1842703102.html
https://ria.ru/20230101/lukashenko-1842679432.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, словакия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Словакия
10:28 01.01.2023
 
Лукашенко поздравил жителей Словакии с Днем образования республики

Лукашенко: дружба белорусов и словаков не разрушится из-за амбиций политиков

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дружба между белорусами и словаками не может быть разрушена из-за политических амбиций.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, такое заявление Лукашенко сделал в поздравлении народу Словакии с национальным праздником - Днем образования республики.
"Искренняя дружба и связи между нами не могут быть внезапно разрушены политическими амбициями и противоречиями. Беларусь всегда выступает за расширение партнерства на всех уровнях. Убежден, что наши граждане обязательно найдут пути сохранения устойчивых контактов, которые послужат прочной основой для углубления сотрудничества между двумя странами", - заявил белорусский президент.
Он напомнил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Белоруссией и Словакией.
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"На протяжении своей истории белорусы и словаки всегда чтили и поддерживали принципы равноправия, доверия и уважения. Их объединяла совместная борьба во время Второй мировой войны, заинтересованность в развитии делового и гуманитарного взаимодействия", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал всем жителям Словакии благополучия, процветания и мирного будущего.
"Пускай наступающий 2023 год принесет в каждый дом надежду и радость, осуществит все заветные мечты", - добавил он.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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