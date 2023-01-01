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Муфтий рассказал, как мусульмане относятся к празднованию Нового года - РИА Новости, 01.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230101/prazdnik-1842690893.html
Муфтий рассказал, как мусульмане относятся к празднованию Нового года
Муфтий рассказал, как мусульмане относятся к празднованию Нового года - РИА Новости, 01.01.2023
Муфтий рассказал, как мусульмане относятся к празднованию Нового года
Религиозных запретов на празднование светского Нового года нет, люди должны "приносить друг другу радость в праздники", заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T08:11
2023-01-01T08:11
религия
религия
равиль гайнутдин
общество
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Религиозных запретов на празднование светского Нового года нет, люди должны "приносить друг другу радость в праздники", заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин. "Как муфтий, как религиозный деятель, как гражданин своей страны, светского государства, могу сказать, что мы должны приносить радость родным и близким. Поэтому поздравляю соотечественников с Новым годом по григорианскому календарю, по которому мы живем фактически. Не вижу чего-то запретного, если люди дарят друг другу подарки, особенно, если подарки получают дети", - сообщил муфтий Гайнутдин. По словам религиозного деятеля, приверженцы ислама отличаются тем, что придерживаются мусульманского календаря, но поскольку они живут в своем государстве, учитывают и григорианский календарь. "В этом нет ничего сложного. Когда наступает мусульманский Новый год, мы, как того требует религия, читаем Коран, а когда наступает Новый год по григорианскому летоисчислению, мы дарим друг другу подарки", - заключил муфтий Гайнутдин.
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религия, равиль гайнутдин, общество
Религия, Религия, Равиль Гайнутдин, Общество
08:11 01.01.2023
 
Муфтий рассказал, как мусульмане относятся к празднованию Нового года

Муфтий Гайнутдин не увидел ничего запретного в праздновании Нового года

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкУличные новогодние украшения в центре города Петропавловска-Камчатского
Уличные новогодние украшения в центре города Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Уличные новогодние украшения в центре города Петропавловска-Камчатского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Религиозных запретов на празднование светского Нового года нет, люди должны "приносить друг другу радость в праздники", заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.
"Как муфтий, как религиозный деятель, как гражданин своей страны, светского государства, могу сказать, что мы должны приносить радость родным и близким. Поэтому поздравляю соотечественников с Новым годом по григорианскому календарю, по которому мы живем фактически. Не вижу чего-то запретного, если люди дарят друг другу подарки, особенно, если подарки получают дети", - сообщил муфтий Гайнутдин.
По словам религиозного деятеля, приверженцы ислама отличаются тем, что придерживаются мусульманского календаря, но поскольку они живут в своем государстве, учитывают и григорианский календарь.
"В этом нет ничего сложного. Когда наступает мусульманский Новый год, мы, как того требует религия, читаем Коран, а когда наступает Новый год по григорианскому летоисчислению, мы дарим друг другу подарки", - заключил муфтий Гайнутдин.
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