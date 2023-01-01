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Площадь пожара в ресторане в центре Москвы выросла до 180 "квадратов"
Площадь пожара в ресторане в центре Москвы выросла до 180 "квадратов" - РИА Новости, 01.01.2023
Площадь пожара в ресторане в центре Москвы выросла до 180 "квадратов"
Площадь пожара в ресторане в центре Москвы выросла до 180 квадратных метров, угрозы перехода возгорания на соседние здания нет, сообщили РИА Новости в столичном РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T11:16
2023-01-01T11:16
2023-01-01T11:16
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Площадь пожара в ресторане в центре Москвы выросла до 180 квадратных метров, угрозы перехода возгорания на соседние здания нет, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ. Ранее в ведомстве агентству сообщили о возгорании в кафе на первом Волконском переулке, площадь пожара, по предварительным оценкам, составляла порядка 50 квадратных метров, но отмечалось, что реальные размеры возгорания сложно оценить из-за задымления. В телеграм-канале дептранса столицы отмечалось, что на Садовой-Самотечной улице, куда выходит здание, движение не затруднено. "В 9.31 мск поступило сообщение о возгорании в трехэтажном здании в 1-м Волконском переулке на первом этаже. После разведки выяснилось, что площадь пожара предварительно составляет 180 квадратных метров. По информации администрации, людей внутри нет. Угрозы перехода огня на соседние здания нет", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Площадь пожара в ресторане в центре Москвы выросла до 180 "квадратов"
Площадь пожара в ресторане в Волконском переулке Москвы выросла до 180 квадратных метров
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Площадь пожара в ресторане в центре Москвы выросла до 180 квадратных метров, угрозы перехода возгорания на соседние здания нет, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Ранее в ведомстве агентству сообщили о возгорании в кафе на первом Волконском переулке, площадь пожара, по предварительным оценкам, составляла порядка 50 квадратных метров, но отмечалось, что реальные размеры возгорания сложно оценить из-за задымления. В телеграм-канале дептранса столицы отмечалось, что на Садовой-Самотечной улице, куда выходит здание, движение не затруднено.
"В 9.31 мск поступило сообщение о возгорании в трехэтажном здании в 1-м Волконском переулке на первом этаже. После разведки выяснилось, что площадь пожара предварительно составляет 180 квадратных метров. По информации администрации, людей внутри нет. Угрозы перехода огня на соседние здания нет", - сказал собеседник агентства.