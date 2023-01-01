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Эксперты рассказали, как справиться с похмельем без рассола - РИА Новости, 01.01.2023
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Эксперты рассказали, как справиться с похмельем без рассола
Эксперты рассказали, как справиться с похмельем без рассола - РИА Новости, 01.01.2023
Эксперты рассказали, как справиться с похмельем без рассола
Обильное питье чая, воды и правильные блюда типа каш, картофельного пюре и супов помогут от похмелья, а от повторного употребления алкоголя наутро и... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T11:35
2023-01-01T11:35
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Обильное питье чая, воды и правильные блюда типа каш, картофельного пюре и супов помогут от похмелья, а от повторного употребления алкоголя наутро и распаривания в бане стоит воздержаться, рассол может помочь, но не каждому, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Алкоголь увеличивает аппетит, поэтому люди едят в новогоднюю ночь больше, чем стоило бы, из-за чего наутро им становится плохо, рассказала ведущий научный сотрудник "Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы" Юлия Шевцова. "Чтобы пережить такое недомогание, полезно сделать перерыв в еде хотя бы до второй половины дня и не употреблять никакие алкогольные напитки", - сказала Шевцова и добавила, что объем полезной жидкости в первой половине дня стоит, наоборот, увеличить – до полутора литров. "Это может быть крепкий зеленый или черный чай, чистая минеральная вода с лимоном, клюквой, брусникой", - сказала она. В качестве первого приема пищи, по словам Шевцовой, будут полезны картофельное пюре, каши или горячий домашний суп. Автор методики кодирования от алкогольной зависимости и преподаватель Московского института психоанализа Тимофей Киселев также заявил, что главное в борьбе с похмельем – это обильное питье жидкости. "Организму нужно поспособствовать в обмене веществ. Для этого нужна жидкость", - объяснил он. Киселев отметил, что еда поможет "запустить обмен веществ", что важно при похмелье. Он также напомнил о "гигиене до распития" алкоголя. "Если человек плотно поест до того, как он будет пить (алкоголь – ред.), то ему будет гораздо легче", - сказал Киселев. Огуречный рассол, который является популярным народным методом борьбы с похмельем, по словам эксперта, не универсальное лекарство: кому-то он подойдет, а кому-то нет. "Если человек привык рассол употреблять, то стоит ему это дело продолжить... В рассоле присутствуют полезные вещества: там много витамина C. С этой точки зрения, это очень даже хорошо", - пояснил Киселев. Шевцова также обратила внимание на популярные народные методы борьбы с похмельем. Например, посещение бани, по словам эксперта, только ухудшит состояние человека, страдающего от похмелья. "Парение в бане с целью детоксикации в таких случаях не годится. После обильного застолья и алкогольной нагрузки все системы организма работают в усиленном режиме, стараясь справиться с выведением избытка токсинов. Высокая температура и низкое содержание кислорода с парной или в сауне вызывают дополнительное перенапряжение - в первую очередь, сердечно-сосудистой системы. Следствием будет ухудшение, а не улучшение состояния", - объяснила она. От повторного употребления алкоголя, которое люди тоже используют как "лекарство от похмелья", Шевцова также посоветовала отказаться, так как оно "может привести к ухудшению состояния и необратимым последствиям для здоровья".
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здоровье - общество, россия, новый год
Новый год — 2023, Здоровье - Общество, Россия, Новый год
11:35 01.01.2023
 
Эксперты рассказали, как справиться с похмельем без рассола

Эксперты: рассол при похмелье поможет не всем, лучше выбрать чай, воду, каши и суп

© Unsplash/Artem KniazДрузья встречают Новый год
Друзья встречают Новый год
© Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Обильное питье чая, воды и правильные блюда типа каш, картофельного пюре и супов помогут от похмелья, а от повторного употребления алкоголя наутро и распаривания в бане стоит воздержаться, рассол может помочь, но не каждому, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Алкоголь увеличивает аппетит, поэтому люди едят в новогоднюю ночь больше, чем стоило бы, из-за чего наутро им становится плохо, рассказала ведущий научный сотрудник "Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы" Юлия Шевцова.
"Чтобы пережить такое недомогание, полезно сделать перерыв в еде хотя бы до второй половины дня и не употреблять никакие алкогольные напитки", - сказала Шевцова и добавила, что объем полезной жидкости в первой половине дня стоит, наоборот, увеличить – до полутора литров.
"Это может быть крепкий зеленый или черный чай, чистая минеральная вода с лимоном, клюквой, брусникой", - сказала она.
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В качестве первого приема пищи, по словам Шевцовой, будут полезны картофельное пюре, каши или горячий домашний суп.
Автор методики кодирования от алкогольной зависимости и преподаватель Московского института психоанализа Тимофей Киселев также заявил, что главное в борьбе с похмельем – это обильное питье жидкости. "Организму нужно поспособствовать в обмене веществ. Для этого нужна жидкость", - объяснил он.
Киселев отметил, что еда поможет "запустить обмен веществ", что важно при похмелье. Он также напомнил о "гигиене до распития" алкоголя. "Если человек плотно поест до того, как он будет пить (алкоголь – ред.), то ему будет гораздо легче", - сказал Киселев.
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Огуречный рассол, который является популярным народным методом борьбы с похмельем, по словам эксперта, не универсальное лекарство: кому-то он подойдет, а кому-то нет. "Если человек привык рассол употреблять, то стоит ему это дело продолжить... В рассоле присутствуют полезные вещества: там много витамина C. С этой точки зрения, это очень даже хорошо", - пояснил Киселев.
Шевцова также обратила внимание на популярные народные методы борьбы с похмельем. Например, посещение бани, по словам эксперта, только ухудшит состояние человека, страдающего от похмелья.
"Парение в бане с целью детоксикации в таких случаях не годится. После обильного застолья и алкогольной нагрузки все системы организма работают в усиленном режиме, стараясь справиться с выведением избытка токсинов. Высокая температура и низкое содержание кислорода с парной или в сауне вызывают дополнительное перенапряжение - в первую очередь, сердечно-сосудистой системы. Следствием будет ухудшение, а не улучшение состояния", - объяснила она.
От повторного употребления алкоголя, которое люди тоже используют как "лекарство от похмелья", Шевцова также посоветовала отказаться, так как оно "может привести к ухудшению состояния и необратимым последствиям для здоровья".
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