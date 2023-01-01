https://ria.ru/20230101/pogoda-1842757171.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Рождество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Рождество - РИА Новости, 01.01.2023
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Рождество
Сильные морозы ожидаются в Москве на Рождество, днем будет до минус 20 градусов, ночью температура местами опустится до минус 30 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T19:17
2023-01-01T19:17
2023-01-01T20:06
москва
общество
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сильные морозы ожидаются в Москве на Рождество, днем будет до минус 20 градусов, ночью температура местами опустится до минус 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Седьмого января благодаря гребню антициклона станет малооблачно, и на фоне интенсивного радиационного выхолаживания воздуха и мощной адвекции арктического воздуха ударят настоящие рождественские морозы! В сумерках до минус 20-25, местами 25-30 мороза, в светлое время суток - минус 15-20", - рассказал Тишковец.Он отметил, что аномально холодно будет и в воскресенье.Также Тишковец рассказал, что в предстоящую ночь ожидаются осадки в виде дождя, постепенно переходящего в конце сумерек в мокрый снег и снег. Около 9 утра будет переход столбиков термометров через ноль в сторону отрицательных значений, и образуется гололедица с толщиной льда до 2-7 миллиметров."Третьего января через Центральную Россию пройдет маршрут очередного ненастного атлантического циклона, насыщенного обложными осадками в разной фазе в виде снегопадов, местами переходящих в ледяные дожди. Дневная температура воздуха в Москве минус 2 - плюс 3", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, к четвергу ночью будет до минус 5-10 градусов, днем минус 3-8 градусов. Шестого января в течение суток ожидается до минус 12-17 градусов, вечером - до минус 20."С наступлением первой рабочей недели холод отступит", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20230101/prazdnik-1842706571.html
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москва, общество, погода, евгений тишковец
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец
19:17 01.01.2023 (обновлено: 20:06 01.01.2023)
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Рождество
Синоптик "Фобоса" Тишковец предупредил москвичей о сильных морозах на Рождество
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сильные морозы ожидаются в Москве на Рождество, днем будет до минус 20 градусов, ночью температура местами опустится до минус 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Седьмого января благодаря гребню антициклона станет малооблачно, и на фоне интенсивного радиационного выхолаживания воздуха и мощной адвекции арктического воздуха ударят настоящие рождественские морозы! В сумерках до минус 20-25, местами 25-30 мороза, в светлое время суток - минус 15-20", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что аномально холодно будет и в воскресенье.
Также Тишковец рассказал, что в предстоящую ночь ожидаются осадки в виде дождя, постепенно переходящего в конце сумерек в мокрый снег и снег. Около 9 утра будет переход столбиков термометров через ноль в сторону отрицательных значений, и образуется гололедица с толщиной льда до 2-7 миллиметров.
"Третьего января через Центральную Россию пройдет маршрут очередного ненастного атлантического циклона, насыщенного обложными осадками в разной фазе в виде снегопадов, местами переходящих в ледяные дожди. Дневная температура воздуха в Москве минус 2 - плюс 3", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, к четвергу ночью будет до минус 5-10 градусов, днем минус 3-8 градусов. Шестого января в течение суток ожидается до минус 12-17 градусов, вечером - до минус 20.
"С наступлением первой рабочей недели холод отступит", - рассказал Тишковец.