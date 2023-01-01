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В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 новорожденных - РИА Новости, 01.01.2023
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В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 новорожденных
В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 новорожденных - РИА Новости, 01.01.2023
В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 новорожденных
В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 новорожденных, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T15:38
2023-01-01T15:38
москва
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 новорожденных, сообщается на сайте мэра столицы. "Сорок восемь новорожденных появились на свет в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января — 27 мальчиков и 21 девочка". - говорится в сообщении. Добавляется, что последний малыш, рожденный в уходящем году, появился на свет в 23:55 мск в роддоме городской клинической больницы имени Вересаева. Его вес составил 3280 граммов. Первый в 2023 году младенец родился в перинатальном центре имени Ворохобова, его вес составил 3810 граммов. Отмечается, что одно из ключевых направлений столичного здравоохранения — совершенствование системы помощи будущим матерям и их новорожденным детям. Роддома и перинатальные центры Москвы оснащаются самым современным оборудованием, позволяющим оказывать эффективную медицинскую помощь даже в самых сложных случаях. "Сегодня в московских учреждениях здравоохранения доступны любые виды медицинской помощи от этапа планирования беременности до родов и выхаживания новорожденных. Московские врачи постоянно совершенствуют свои навыки, используя в процессе обучения высокотехнологичные симуляторы, которые помогают им отработать самые разные клинические ситуации", - говорится в сообщении.
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москва, общество
Москва, Общество
15:38 01.01.2023
 
В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 новорожденных

В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 новорожденных, 27 мальчиков и 21 девочка

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкНоворожденный и акушер
Новорожденный и акушер - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Новорожденный и акушер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 новорожденных, сообщается на сайте мэра столицы.
"Сорок восемь новорожденных появились на свет в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января — 27 мальчиков и 21 девочка". - говорится в сообщении.
Добавляется, что последний малыш, рожденный в уходящем году, появился на свет в 23:55 мск в роддоме городской клинической больницы имени Вересаева. Его вес составил 3280 граммов. Первый в 2023 году младенец родился в перинатальном центре имени Ворохобова, его вес составил 3810 граммов.
Отмечается, что одно из ключевых направлений столичного здравоохранения — совершенствование системы помощи будущим матерям и их новорожденным детям. Роддома и перинатальные центры Москвы оснащаются самым современным оборудованием, позволяющим оказывать эффективную медицинскую помощь даже в самых сложных случаях.
"Сегодня в московских учреждениях здравоохранения доступны любые виды медицинской помощи от этапа планирования беременности до родов и выхаживания новорожденных. Московские врачи постоянно совершенствуют свои навыки, используя в процессе обучения высокотехнологичные симуляторы, которые помогают им отработать самые разные клинические ситуации", - говорится в сообщении.
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