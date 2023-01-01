https://ria.ru/20230101/novorozhdennye-1842735909.html

В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 новорожденных

В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 новорожденных - РИА Новости, 01.01.2023

В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 новорожденных

В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 новорожденных, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T15:38

2023-01-01T15:38

2023-01-01T15:38

москва

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В новогоднюю ночь в Москве появились на свет 48 новорожденных, сообщается на сайте мэра столицы. "Сорок восемь новорожденных появились на свет в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января — 27 мальчиков и 21 девочка". - говорится в сообщении. Добавляется, что последний малыш, рожденный в уходящем году, появился на свет в 23:55 мск в роддоме городской клинической больницы имени Вересаева. Его вес составил 3280 граммов. Первый в 2023 году младенец родился в перинатальном центре имени Ворохобова, его вес составил 3810 граммов. Отмечается, что одно из ключевых направлений столичного здравоохранения — совершенствование системы помощи будущим матерям и их новорожденным детям. Роддома и перинатальные центры Москвы оснащаются самым современным оборудованием, позволяющим оказывать эффективную медицинскую помощь даже в самых сложных случаях. "Сегодня в московских учреждениях здравоохранения доступны любые виды медицинской помощи от этапа планирования беременности до родов и выхаживания новорожденных. Московские врачи постоянно совершенствуют свои навыки, используя в процессе обучения высокотехнологичные симуляторы, которые помогают им отработать самые разные клинические ситуации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221116/imena-1831813364.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество