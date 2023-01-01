https://ria.ru/20230101/napadenie-1842716423.html

В Нью-Йорке мужчина с мачете напал на полицейских

В Нью-Йорке мужчина с мачете напал на полицейских - РИА Новости, 01.01.2023

В Нью-Йорке мужчина с мачете напал на полицейских

Трое полицейских американского города Нью-Йорк пострадали в новогоднюю ночь в результате нападения молодого человека с мачете неподалеку от площади Таймс-сквер, РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:12

2023-01-01T12:12

2023-01-01T17:23

в мире

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Трое полицейских американского города Нью-Йорк пострадали в новогоднюю ночь в результате нападения молодого человека с мачете неподалеку от площади Таймс-сквер, сообщает полиция."Неспровоцированный 19-летний парень подошел к полицейскому и попытался нанести ему удар мачете по голове. Затем мужчина ударил еще двух полицейских мачете по голове", — заявила комиссар полиции Кичант Сьюэлл на брифинге, который транслировался в Twitter полиции Нью-Йорка.Как отметила комиссар полиции, один из полицейских выстрелил в нападавшего, попав ему в плечо. Подозреваемый задержан. Сьюэлл добавила, что полицейские доставлены в больницу.

https://ria.ru/20220916/london-1817189945.html

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нью-йорк (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город)