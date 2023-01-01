https://ria.ru/20230101/napadenie-1842716423.html
В Нью-Йорке мужчина с мачете напал на полицейских
В Нью-Йорке мужчина с мачете напал на полицейских - РИА Новости, 01.01.2023
В Нью-Йорке мужчина с мачете напал на полицейских
Трое полицейских американского города Нью-Йорк пострадали в новогоднюю ночь в результате нападения молодого человека с мачете неподалеку от площади Таймс-сквер, РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:12
2023-01-01T12:12
2023-01-01T17:23
в мире
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Трое полицейских американского города Нью-Йорк пострадали в новогоднюю ночь в результате нападения молодого человека с мачете неподалеку от площади Таймс-сквер, сообщает полиция."Неспровоцированный 19-летний парень подошел к полицейскому и попытался нанести ему удар мачете по голове. Затем мужчина ударил еще двух полицейских мачете по голове", — заявила комиссар полиции Кичант Сьюэлл на брифинге, который транслировался в Twitter полиции Нью-Йорка.Как отметила комиссар полиции, один из полицейских выстрелил в нападавшего, попав ему в плечо. Подозреваемый задержан. Сьюэлл добавила, что полицейские доставлены в больницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, нью-йорк (город)
12:12 01.01.2023 (обновлено: 17:23 01.01.2023)
В Нью-Йорке мужчина с мачете напал на полицейских
В Нью-Йорке трое полицейских пострадали при нападении мужчины с мачете
ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости.
Трое полицейских американского города Нью-Йорк пострадали в новогоднюю ночь в результате нападения молодого человека с мачете неподалеку от площади Таймс-сквер, сообщает
полиция.
"Неспровоцированный 19-летний парень подошел к полицейскому и попытался нанести ему удар мачете по голове. Затем мужчина ударил еще двух полицейских мачете по голове", — заявила комиссар полиции Кичант Сьюэлл на брифинге, который транслировался в Twitter полиции Нью-Йорка.
Как отметила комиссар полиции, один из полицейских выстрелил в нападавшего, попав ему в плечо. Подозреваемый задержан.
Сьюэлл добавила, что полицейские доставлены в больницу.