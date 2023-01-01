https://ria.ru/20230101/nagrazhdenie-1842746262.html

Росгвардейцев наградили за выполнение боевых задач во время спецоперации

Росгвардейцев наградили за выполнение боевых задач во время спецоперации - РИА Новости, 01.01.2023

Росгвардейцев наградили за выполнение боевых задач во время спецоперации

Командующий группировкой Росгвардии вручил награды росгвардейцам, которые встречают Новый год на боевом посту, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T17:22

2023-01-01T17:22

2023-01-01T17:22

специальная военная операция на украине

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Командующий группировкой Росгвардии вручил награды росгвардейцам, которые встречают Новый год на боевом посту, сообщили в пресс-службе ведомства. "Бойцы войск правопорядка принимают активное участие в проведении специальной военной операции с первых дней её проведения, проявляя при этом лучшие свои качества: беспримерную храбрость, стойкость, самоотверженность и мужество", - отметили в Росгвардии. В ведомстве рассказали, что за заслуги в укреплении законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности, храбрость, проявленную в бою, орденом Мужества награжден фельдшер батальона оперативного назначения, медалью Суворова – командир инженерно-сапёрного взвода и командир отделения взвода связи. Других отличившихся в боях росгвардейцев наградили медалями Жукова.

https://ria.ru/20221223/vrachi-1840880453.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия