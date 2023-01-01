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Росгвардейцев наградили за выполнение боевых задач во время спецоперации - РИА Новости, 01.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/nagrazhdenie-1842746262.html
Росгвардейцев наградили за выполнение боевых задач во время спецоперации
Росгвардейцев наградили за выполнение боевых задач во время спецоперации - РИА Новости, 01.01.2023
Росгвардейцев наградили за выполнение боевых задач во время спецоперации
Командующий группировкой Росгвардии вручил награды росгвардейцам, которые встречают Новый год на боевом посту, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T17:22
2023-01-01T17:22
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Командующий группировкой Росгвардии вручил награды росгвардейцам, которые встречают Новый год на боевом посту, сообщили в пресс-службе ведомства. "Бойцы войск правопорядка принимают активное участие в проведении специальной военной операции с первых дней её проведения, проявляя при этом лучшие свои качества: беспримерную храбрость, стойкость, самоотверженность и мужество", - отметили в Росгвардии. В ведомстве рассказали, что за заслуги в укреплении законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности, храбрость, проявленную в бою, орденом Мужества награжден фельдшер батальона оперативного назначения, медалью Суворова – командир инженерно-сапёрного взвода и командир отделения взвода связи. Других отличившихся в боях росгвардейцев наградили медалями Жукова.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
17:22 01.01.2023
 
Росгвардейцев наградили за выполнение боевых задач во время спецоперации

Отличившихся росгвардейцев наградили за выполнение боевых задач во время спецоперации

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкОрден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Командующий группировкой Росгвардии вручил награды росгвардейцам, которые встречают Новый год на боевом посту, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Бойцы войск правопорядка принимают активное участие в проведении специальной военной операции с первых дней её проведения, проявляя при этом лучшие свои качества: беспримерную храбрость, стойкость, самоотверженность и мужество", - отметили в Росгвардии.
В ведомстве рассказали, что за заслуги в укреплении законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности, храбрость, проявленную в бою, орденом Мужества награжден фельдшер батальона оперативного назначения, медалью Суворова – командир инженерно-сапёрного взвода и командир отделения взвода связи. Других отличившихся в боях росгвардейцев наградили медалями Жукова.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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