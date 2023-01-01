https://ria.ru/20230101/nagrazhdenie-1842746262.html
Росгвардейцев наградили за выполнение боевых задач во время спецоперации
Росгвардейцев наградили за выполнение боевых задач во время спецоперации - РИА Новости, 01.01.2023
Росгвардейцев наградили за выполнение боевых задач во время спецоперации
Командующий группировкой Росгвардии вручил награды росгвардейцам, которые встречают Новый год на боевом посту, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T17:22
2023-01-01T17:22
2023-01-01T17:22
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Командующий группировкой Росгвардии вручил награды росгвардейцам, которые встречают Новый год на боевом посту, сообщили в пресс-службе ведомства. "Бойцы войск правопорядка принимают активное участие в проведении специальной военной операции с первых дней её проведения, проявляя при этом лучшие свои качества: беспримерную храбрость, стойкость, самоотверженность и мужество", - отметили в Росгвардии. В ведомстве рассказали, что за заслуги в укреплении законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности, храбрость, проявленную в бою, орденом Мужества награжден фельдшер батальона оперативного назначения, медалью Суворова – командир инженерно-сапёрного взвода и командир отделения взвода связи. Других отличившихся в боях росгвардейцев наградили медалями Жукова.
https://ria.ru/20221223/vrachi-1840880453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Росгвардейцев наградили за выполнение боевых задач во время спецоперации
Отличившихся росгвардейцев наградили за выполнение боевых задач во время спецоперации