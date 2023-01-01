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"Былину не раз переписывали". Кем на самом деле был Илья Муромец - РИА Новости, 01.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230101/muromets-1834324577.html
"Былину не раз переписывали". Кем на самом деле был Илья Муромец
"Былину не раз переписывали". Кем на самом деле был Илья Муромец - РИА Новости, 01.01.2023
"Былину не раз переписывали". Кем на самом деле был Илья Муромец
Русская православная церковь чтит память преподобного Илии Печерского. В народе его отождествляют с былинным богатырем, однако до сих пор непонятно, говорят ли... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T08:00
2023-01-01T23:44
религия
илья муромец
киев
муром
афон (гора)
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Никита Бизин. Русская православная церковь чтит память преподобного Илии Печерского. В народе его отождествляют с былинным богатырем, однако до сих пор непонятно, говорят ли сказки и святцы об одном и том же человеке. Какие версии есть у исследователей — в материале РИА Новости.Быль или небыльС детства каждый знает рассказы об Илье из села Карачарово, что под Муромом. "Тридцать лет и три года сиднем сидел он и не имел в ногах хождения". Но однажды к нему явились "калики перехожие" — святые странники — и напоили целебной водой. Старцы предсказали, что Илья станет великим воином и "смерть ему в бою не писана".После этого, согласно преданию, молодец получил "силу великую". В благодарность за чудесное исцеление выкорчевал дубы и заложил на высоком берегу Оки деревянную церковь. Взяв благословение у родителей на ратные подвиги, Муромец пошел в Киев. Там попал в дружину киевского князя и, не зная поражений, охранял границы Руси от многочисленных врагов.О кончине славного витязя говорится по-разному: где-то он каменеет вместе с другими богатырями, где-то живой ложится в гроб и остается там навсегда, а где-то уплывает на соколе-корабле — и больше о нем нет известий.Большинство, конечно, не станет искать в былинах об Илье Муромце какой-либо достоверной информации. Это же фольклор, вымысел. Однако для верующих все обстоит иначе. Древнерусский герой существовал на самом деле. И тому есть доказательство.В пещерах Киево-Печерской лавры возле одной раки с мощами можно прочитать "Преподобный Илия из города Мурома". Есть и житие этого святого. Не очень подробное — буквально один-два абзаца.Но из документа следует, что монах "подвизался" в Киево-Печерской лавре и умер около 1188 года. А еще известно, что у него было прозвище — Чоботок (Сапожок). По преданию, инок получил его после того, как сумел отбиться от напавших на обитель половцев одним лишь сапогом.На первый взгляд, у героя русского эпоса есть общие черты с реальным историческим персонажем. Но так ли это на самом деле — вот вопрос.Украшали и дополнялиОднозначного ответа у исследователей нет."Мы знаем, что в пещерах в Киеве хранятся мощи Илии Муромца. Место его захоронения даже обозначено на старинных схемах. И это практически вся информация", — говорит доктор филологических наук, профессор Московской духовной академии Владимир Кириллин.Нет прямых документальных подтверждений, что киевский монах — тот самый богатырь, о котором идет речь в старинных сказаниях. Древнерусские летописи об этом молчат. В "Повести временных лет", добавляет эксперт, порой встречаются упоминания о людях незнатного происхождения. Но даже там о Муромце ни слова.Мельком персонаж с таким именем встречается в "Синасксаре" — сборнике житий, составленном на Афоне в XVI веке. "Илия был мужественным и прославленным воином киевского князя, &lt;…&gt; после многолетней службы он принял постриг и вел жизнь затворника", — говорится в хронике.Но важно помнить, отмечает Кириллин, что известные сегодня былины были записаны довольно поздно. Письменно их зафиксировали только в XIX веке, самое раннее — в конце XVIII. Причем речь идет о событиях очень давних, относящихся еще к эпохе Владимира Крестителя."С того момента прошло еще семь-восемь веков. Конечно, с тех пор поэтические представления о тех далеких временах сильно преобразились, — поясняет эксперт. — Народная память все сохраняла, но каждый исполнитель былин не только слепо воспроизводил существующий сюжет, но мог украсить и дополнить его. Такова фольклорная традиция".Не отличается стопроцентной исторической достоверностью и агиографический материал — жития. По словам православного духовенства, это прежде всего педагогический текст, который не гонится за точностью."Информация крайне скудная: это случайные крупицы, на основании которых строят те или иные гипотезы. Поэтому в житии может присутствовать какая-то реконструкция событий, не подтверждаемая фактами, или определенная редактура, народное творчество, внесенное в историческую канву", — поясняет церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш).Ученые склонны полагать, что реальный прототип у знаменитого богатыря все-таки был. В фольклористике, рассказывает Владимир Кириллин, есть правило: за каждой легендой и преданием стоит какая-то реалия. Но что конкретно она собой представляла, конечно, сейчас определить невозможно.Посмертный осмотрПролить свет на непростой вопрос помогли исследования главного "вещественного доказательства". В 1988-м межведомственная комиссия Минздрава УССР провела экспертизу останков святого в Киево-Печерской лавре.Специалисты установили, что это мужчина крепкого телосложения, ростом почти 180 сантиметров (для своего времени — значительно выше среднего), приблизительно 40-45 лет. Время жизни датировали XI-XII веками.Рентгеноскопия показала, что "на ключице и ребрах покойного имеются следы сросшихся прижизненных переломов". А кроме того, множество прижизненных колотых ран по всему телу.Серьезными были две: пробитая ладонь левой руки и глубокое ранение в области сердца. Оно, предположительно, и стало смертельным. Возможно, защищаясь от врагов, безоружный монах прикрыл грудь рукой и удар копья пробил руку и сердце.Но главное, судмедэксперты выявили серьезные дефекты позвоночника. "В поясничном отделе — искривление вправо, множественные дополнительные отростки на позвонках, ущемлявшие нервы спинного мозга".Тем самым подтвердился факт перенесенного в молодости тяжелого заболевания опорно-двигательного аппарата. И, как следствие, невозможность двигаться. Это соотносится с расхожим преданием об Илье Муромце. А значит, доказывает, что реальный прототип былинного героя действительно существовал.
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Никита Бизин
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илья муромец, киев, муром, афон (гора), аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Илья Муромец, Киев, Муром, Афон (гора), Аналитика - Религия и мировоззрение
08:00 01.01.2023 (обновлено: 23:44 01.01.2023)
 

"Былину не раз переписывали". Кем на самом деле был Илья Муромец

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПамятник Илье Муромцу в Муроме
Памятник Илье Муромцу в Муроме - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Никита Бизин. Русская православная церковь чтит память преподобного Илии Печерского. В народе его отождествляют с былинным богатырем, однако до сих пор непонятно, говорят ли сказки и святцы об одном и том же человеке. Какие версии есть у исследователей — в материале РИА Новости.

Быль или небыль

С детства каждый знает рассказы об Илье из села Карачарово, что под Муромом. "Тридцать лет и три года сиднем сидел он и не имел в ногах хождения". Но однажды к нему явились "калики перехожие" — святые странники — и напоили целебной водой. Старцы предсказали, что Илья станет великим воином и "смерть ему в бою не писана".
После этого, согласно преданию, молодец получил "силу великую". В благодарность за чудесное исцеление выкорчевал дубы и заложил на высоком берегу Оки деревянную церковь. Взяв благословение у родителей на ратные подвиги, Муромец пошел в Киев. Там попал в дружину киевского князя и, не зная поражений, охранял границы Руси от многочисленных врагов.
О кончине славного витязя говорится по-разному: где-то он каменеет вместе с другими богатырями, где-то живой ложится в гроб и остается там навсегда, а где-то уплывает на соколе-корабле — и больше о нем нет известий.
Большинство, конечно, не станет искать в былинах об Илье Муромце какой-либо достоверной информации. Это же фольклор, вымысел. Однако для верующих все обстоит иначе. Древнерусский герой существовал на самом деле. И тому есть доказательство.
В пещерах Киево-Печерской лавры возле одной раки с мощами можно прочитать "Преподобный Илия из города Мурома". Есть и житие этого святого. Не очень подробное — буквально один-два абзаца.
Но из документа следует, что монах "подвизался" в Киево-Печерской лавре и умер около 1188 года. А еще известно, что у него было прозвище — Чоботок (Сапожок). По преданию, инок получил его после того, как сумел отбиться от напавших на обитель половцев одним лишь сапогом.
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкКрест, установленный на месте дома в селе Карачарово, где, предположительно, жил легендарный богатырь Илья Муромец
Крест, установленный на месте дома в селе Карачарове, где предположительно жил легендарный богатырь Илья Муромец - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Крест, установленный на месте дома в селе Карачарово, где, предположительно, жил легендарный богатырь Илья Муромец
На первый взгляд, у героя русского эпоса есть общие черты с реальным историческим персонажем. Но так ли это на самом деле — вот вопрос.

Украшали и дополняли

Однозначного ответа у исследователей нет.
"Мы знаем, что в пещерах в Киеве хранятся мощи Илии Муромца. Место его захоронения даже обозначено на старинных схемах. И это практически вся информация", — говорит доктор филологических наук, профессор Московской духовной академии Владимир Кириллин.
Нет прямых документальных подтверждений, что киевский монах — тот самый богатырь, о котором идет речь в старинных сказаниях. Древнерусские летописи об этом молчат. В "Повести временных лет", добавляет эксперт, порой встречаются упоминания о людях незнатного происхождения. Но даже там о Муромце ни слова.
Мельком персонаж с таким именем встречается в "Синасксаре" — сборнике житий, составленном на Афоне в XVI веке. "Илия был мужественным и прославленным воином киевского князя, <…> после многолетней службы он принял постриг и вел жизнь затворника", — говорится в хронике.
Но важно помнить, отмечает Кириллин, что известные сегодня былины были записаны довольно поздно. Письменно их зафиксировали только в XIX веке, самое раннее — в конце XVIII. Причем речь идет о событиях очень давних, относящихся еще к эпохе Владимира Крестителя.
"С того момента прошло еще семь-восемь веков. Конечно, с тех пор поэтические представления о тех далеких временах сильно преобразились, — поясняет эксперт. — Народная память все сохраняла, но каждый исполнитель былин не только слепо воспроизводил существующий сюжет, но мог украсить и дополнить его. Такова фольклорная традиция".
© РИА Новости / Виктор Васнецов / Перейти в медиабанкКартина "Богатыри"
Картина Богатыри - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Виктор Васнецов
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Картина "Богатыри"
Не отличается стопроцентной исторической достоверностью и агиографический материал — жития. По словам православного духовенства, это прежде всего педагогический текст, который не гонится за точностью.
"Информация крайне скудная: это случайные крупицы, на основании которых строят те или иные гипотезы. Поэтому в житии может присутствовать какая-то реконструкция событий, не подтверждаемая фактами, или определенная редактура, народное творчество, внесенное в историческую канву", — поясняет церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш).
Ученые склонны полагать, что реальный прототип у знаменитого богатыря все-таки был. В фольклористике, рассказывает Владимир Кириллин, есть правило: за каждой легендой и преданием стоит какая-то реалия. Но что конкретно она собой представляла, конечно, сейчас определить невозможно.

Посмертный осмотр

Пролить свет на непростой вопрос помогли исследования главного "вещественного доказательства". В 1988-м межведомственная комиссия Минздрава УССР провела экспертизу останков святого в Киево-Печерской лавре.
Специалисты установили, что это мужчина крепкого телосложения, ростом почти 180 сантиметров (для своего времени — значительно выше среднего), приблизительно 40-45 лет. Время жизни датировали XI-XII веками.
Рентгеноскопия показала, что "на ключице и ребрах покойного имеются следы сросшихся прижизненных переломов". А кроме того, множество прижизненных колотых ран по всему телу.
CC BY 3.0 / Adelchi / Мощи преподобного Илии Печерского
Мощи преподобного Илии Печерского - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
CC BY 3.0 / Adelchi /
Мощи преподобного Илии Печерского
Серьезными были две: пробитая ладонь левой руки и глубокое ранение в области сердца. Оно, предположительно, и стало смертельным. Возможно, защищаясь от врагов, безоружный монах прикрыл грудь рукой и удар копья пробил руку и сердце.
Но главное, судмедэксперты выявили серьезные дефекты позвоночника. "В поясничном отделе — искривление вправо, множественные дополнительные отростки на позвонках, ущемлявшие нервы спинного мозга".
Тем самым подтвердился факт перенесенного в молодости тяжелого заболевания опорно-двигательного аппарата. И, как следствие, невозможность двигаться. Это соотносится с расхожим преданием об Илье Муромце. А значит, доказывает, что реальный прототип былинного героя действительно существовал.
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