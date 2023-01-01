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В Британию в 2022 году через Ла-Манш прибыло рекордное число мигрантов - РИА Новости, 01.01.2023
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В Британию в 2022 году через Ла-Манш прибыло рекордное число мигрантов
В Британию в 2022 году через Ла-Манш прибыло рекордное число мигрантов - РИА Новости, 01.01.2023
В Британию в 2022 году через Ла-Манш прибыло рекордное число мигрантов
Рекордные 45,7 тысячи мигрантов прибыли в 2022 году в Великобританию, переплыв пролив Ла-Манш на лодках, это число более чем на 60% больше, чем в 2021 году,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T17:27
2023-01-01T17:27
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великобритания
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Рекордные 45,7 тысячи мигрантов прибыли в 2022 году в Великобританию, переплыв пролив Ла-Манш на лодках, это число более чем на 60% больше, чем в 2021 году, передает телеканал Sky News со ссылкой на данные правительства страны. "В 2022 году через Ла-Манш в Великобританию на небольших лодках переправились рекордные 45 728 человек, что более чем на 60% больше, чем в предыдущем году", - говорится в сообщении телеканала. В ноябре 2022 года газета Guardian сообщала, что в сентябре количество незаконных мигрантов, прибывших в Великобританию с начала года через Ла-Манш, превысило показатель за весь 2021 год, когда прибыли около 28 530 человек. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе 2022 года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Ранее британские СМИ писали, что страна тратит около 7 миллионов фунтов стерлингов в день на содержание мигрантов в гостиницах.
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в мире, ла-манш, великобритания
В мире, Ла-Манш, Великобритания
17:27 01.01.2023
 
В Британию в 2022 году через Ла-Манш прибыло рекордное число мигрантов

В Британию в 2022 году через Ла-Манш прибыли рекордные 45,7 тысячи мигрантов

© AP Photo / Kin CheungМужчина идет по улице в Лондоне
Мужчина идет по улице в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Мужчина идет по улице в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Рекордные 45,7 тысячи мигрантов прибыли в 2022 году в Великобританию, переплыв пролив Ла-Манш на лодках, это число более чем на 60% больше, чем в 2021 году, передает телеканал Sky News со ссылкой на данные правительства страны.
"В 2022 году через Ла-Манш в Великобританию на небольших лодках переправились рекордные 45 728 человек, что более чем на 60% больше, чем в предыдущем году", - говорится в сообщении телеканала.
В ноябре 2022 года газета Guardian сообщала, что в сентябре количество незаконных мигрантов, прибывших в Великобританию с начала года через Ла-Манш, превысило показатель за весь 2021 год, когда прибыли около 28 530 человек.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе 2022 года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Ранее британские СМИ писали, что страна тратит около 7 миллионов фунтов стерлингов в день на содержание мигрантов в гостиницах.
Мигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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