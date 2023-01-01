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В Косово хотят увеличить численность солдат НАТО - РИА Новости, 01.01.2023
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В Косово хотят увеличить численность солдат НАТО
В Косово хотят увеличить численность солдат НАТО - РИА Новости, 01.01.2023
В Косово хотят увеличить численность солдат НАТО
В Косово хотят увеличить численность солдат НАТО "ради укрепления мира и безопасности во всем регионе Западных Балкан", заявил в интервью изданию Die Welt... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T11:44
2023-01-01T11:44
в мире
альбин курти
косово
сербия
германия
нато
освободительная армия косово
евросоюз
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БЕРЛИН, 1 янв - РИА Новости. В Косово хотят увеличить численность солдат НАТО "ради укрепления мира и безопасности во всем регионе Западных Балкан", заявил в интервью изданию Die Welt "премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти. "Значительное увеличение численности солдат и боевой техники НАТО... повысит безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан", - считает Курти. По его словам, Косово в настоящее время увеличивает расходы на оборону и число своих солдат и резервистов. "Увеличение числа солдат в миротворческих силах НАТО KFOR поддержит наши оборонительные усилия", - добавил он. В настоящее время в Косово дислоцировано около 3800 солдат KFOR - международных сил под руководством НАТО, в том числе около 70 военнослужащих из Германии, пишет Die Welt. Согласно решению бундестага ФРГ, в непризнанную республику могут быть отправлены до 400 немецких солдат. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Независимость Косово из 27 стран ЕС не признают Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния.
https://ria.ru/20221229/kosovo-1842153896.html
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в мире, альбин курти, косово, сербия, германия, нато, освободительная армия косово, евросоюз
В мире, Альбин Курти, Косово, Сербия, Германия, НАТО, Освободительная армия Косово, Евросоюз
11:44 01.01.2023
 
В Косово хотят увеличить численность солдат НАТО

В Косово хотят увеличить численность солдат НАТО для укрепления безопасности

© AP Photo / Visar KryeziuРазбор баррикад в Рударе, Косово. 29 декабря 2022
Разбор баррикад в Рударе, Косово. 29 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Разбор баррикад в Рударе, Косово. 29 декабря 2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 янв - РИА Новости. В Косово хотят увеличить численность солдат НАТО "ради укрепления мира и безопасности во всем регионе Западных Балкан", заявил в интервью изданию Die Welt "премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти.
"Значительное увеличение численности солдат и боевой техники НАТО... повысит безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан", - считает Курти.
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Глава миссии ООН в Косово поприветствовала меры по деэскалации
По его словам, Косово в настоящее время увеличивает расходы на оборону и число своих солдат и резервистов. "Увеличение числа солдат в миротворческих силах НАТО KFOR поддержит наши оборонительные усилия", - добавил он.
В настоящее время в Косово дислоцировано около 3800 солдат KFOR - международных сил под руководством НАТО, в том числе около 70 военнослужащих из Германии, пишет Die Welt. Согласно решению бундестага ФРГ, в непризнанную республику могут быть отправлены до 400 немецких солдат.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
Независимость Косово из 27 стран ЕС не признают Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния.
Солдаты НАТО, участвующие в миротворческой миссии в Косово, осматривают баррикаду, возведенную сербами недалеко от города Зубин-Поток - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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Контингент НАТО усилил патрулирование севера Косово
 
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