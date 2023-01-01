В Косово хотят увеличить численность солдат НАТО
В Косово хотят увеличить численность солдат НАТО для укрепления безопасности
© AP Photo / Visar KryeziuРазбор баррикад в Рударе, Косово. 29 декабря 2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Разбор баррикад в Рударе, Косово. 29 декабря 2022. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 янв - РИА Новости. В Косово хотят увеличить численность солдат НАТО "ради укрепления мира и безопасности во всем регионе Западных Балкан", заявил в интервью изданию Die Welt "премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти.
"Значительное увеличение численности солдат и боевой техники НАТО... повысит безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан", - считает Курти.
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По его словам, Косово в настоящее время увеличивает расходы на оборону и число своих солдат и резервистов. "Увеличение числа солдат в миротворческих силах НАТО KFOR поддержит наши оборонительные усилия", - добавил он.
В настоящее время в Косово дислоцировано около 3800 солдат KFOR - международных сил под руководством НАТО, в том числе около 70 военнослужащих из Германии, пишет Die Welt. Согласно решению бундестага ФРГ, в непризнанную республику могут быть отправлены до 400 немецких солдат.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
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