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Что изменится с 1 января

Что изменится с 1 января - РИА Новости, 01.01.2023

Что изменится с 1 января

В России с 1 января начинают действовать ряд изменений. Среди них — рост пенсий, упрощение пользования маткапиталом, но также и увеличение тарифов ЖКХ. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T00:22

2023-01-01T00:22

2023-01-01T00:27

общество

россия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России с 1 января начинают действовать ряд изменений. Среди них — рост пенсий, упрощение пользования маткапиталом, но также и увеличение тарифов ЖКХ.Рост пенсийСтраховые пенсии по старости неработающих пенсионеров с 1 января вырастут в России на 4,8%, что увеличит средний размер таких пенсий до 21 864 рублей.Всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 триллиона рублей, в том числе на выплату страховых пенсий – почти 9 триллионов рублей. Индексация с 1 июня 2023 года позволит увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров на 2,6 процентных пункта выше инфляции, обратил внимание замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.В июне 2022 года пенсии неработающих пенсионеров уже были повышены на 10% в связи с высоким уровнем инфляции. Соответствующее решение было принято на заседании президиума Госсовета президентом страны Владимиром Путины.Он также напомнил, что с 1 января 2022 года пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%, что выше уровня инфляции.Летом решение о дополнительной индексации пенсий позволило увеличить пенсионное обеспечение для 35 миллионов неработающих граждан пенсионного возраста. В среднем прибавка составила 1760 рублей, а средний размер пенсии достиг 19 360 рублей.МаткапиталМинистерство труда и социальной защиты РФ упрощает направление материнского капитала на ежемесячные выплаты и образование ребенка.В министерстве журналистам уточнили, что ежемесячную выплату на ребенка до трех лет из средств маткапитала можно будет оформить на любого ребенка вне зависимости от очередности его рождения. Ранее направить средства материнского капитала на ежемесячные выплаты могли только родители вторых детей.Выплату из материнского капитала семья может использовать как в течение года, так и в течение нескольких месяцев. Чтобы получить или приостановить получение выплаты из средств маткапитала, достаточно просто подать соответствующее заявление в Социальный фонд России.Кроме того, с нового года семьи смогут направлять средства маткапитала на образование детей без предоставления договора об оказании платных услуг. Раньше приходилось лично предоставлять в отделение Пенсионного фонд копию договора. Теперь Социальный фонд России сам получит необходимые сведения напрямую от образовательной организации.Чтобы направить маткапитал на образование, родителям достаточно подать заявление через портал госуслуг, указать в нем образовательную организацию и реквизиты договора.С 2023 года полномочия по выдаче маткапитала осуществляет Социальный фонд России. Он также будет обеспечивать выплату пенсий, пособий и других мер социальной поддержки, за которые ранее отвечали Пенсионный фонд и Фонд социального страхования России.Тарифы ЖКХВ Москве с 1 января 2023 года повышаются тарифы на жилищные услуги – капремонт подорожает на 15%, а плата за содержание жилплощади повысится на 11%.Соответствующими постановлениями властей Москвы установлены новый размер взноса в фонд капремонта, а также новые тарифы на соцнайм и содержание жилплощади.Минимальный размер взноса на капремонт составит 24,09 рубля за квадратный метр в месяц вместо 20,99 рубля. Содержание жилых помещений станет дороже на 11%. Например, тем, кто проживает в квартирах на втором этаже и выше – в домах со всеми удобствами, лифтом и мусопроводом – придется платить 31,63 рубля за "квадрат" общей площади жилого помещения в месяц вместо 28,48 рубля.Соцнайм также становится дороже. Наниматели жилья, которые не являются льготниками, будут платить за него на 20% больше. Новые ставки - 38,5 (для зон внутри ТТК) и 35 рублей (за пределами ТТК) за квадратный метр общей площади жилья в месяц. Для льготников прирост тарифов будет более чем двукратным. Например, тем, кто живет в домах с лифтом, придется платить 20 рублей вместо 9,46 рубля за "квадрат", если здание находится за пределами ТТК.С 1 декабря в России повысились тарифы на коммунальные услуги - на семь месяцев раньше запланированного срока (предельный уровень индексации не превысил 9%). Следующее повышение тарифов пройдет уже в июле 2024 года.

https://realty.ria.ru/20230101/poshlina-1841476129.html

https://realty.ria.ru/20230101/kvartira-1841302627.html

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