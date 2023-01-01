https://ria.ru/20230101/donbass-1842714661.html
В ЛНР за год из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 169 мирных граждан
В ЛНР за год из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 169 мирных граждан - РИА Новости, 01.01.2023
В ЛНР за год из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 169 мирных граждан
Около 170 мирных граждан, в том числе 21 ребенок, погибли в ЛНР в прошлом году из-за обстрелов со стороны украинских войск, ранены 455 человек, сообщило... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:02
2023-01-01T12:02
2023-01-01T12:02
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 янв – РИА Новости. Около 170 мирных граждан, в том числе 21 ребенок, погибли в ЛНР в прошлом году из-за обстрелов со стороны украинских войск, ранены 455 человек, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период (2022 год - ред.) стали 624 мирных жителя, в том числе 50 детей. В результате обстрелов 169 человек погибло и 455 получили ранения, из которых 21 ребенок погиб и 29 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что территорию республики со стороны Украины в прошлом году обстреляли 1353 раза с применением тяжелого вооружения, при этом выпущено более 11 тысяч боеприпасов, включая 609 ракет из РСЗО HIMARS и свыше 200 снарядов калибром 155 миллиметров. Повреждено более 3,6 тысячи домов в 84 населенный пунктах и 413 объектов гражданской инфраструктуры, уточнило ведомство.
https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842706069.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230101/obstrel-1842691338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
В ЛНР за год из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 169 мирных граждан
В ЛНР в 2022 году из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли около 170 мирных граждан