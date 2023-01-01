https://ria.ru/20230101/donbass-1842714661.html

В ЛНР за год из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 169 мирных граждан

В ЛНР за год из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 169 мирных граждан - РИА Новости, 01.01.2023

В ЛНР за год из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 169 мирных граждан

Около 170 мирных граждан, в том числе 21 ребенок, погибли в ЛНР в прошлом году из-за обстрелов со стороны украинских войск, ранены 455 человек, сообщило... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:02

2023-01-01T12:02

2023-01-01T12:02

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786220540_0:54:591:386_1920x0_80_0_0_441b2de4cf91cd96e3196692dce73695.jpg

ЛУГАНСК, 1 янв – РИА Новости. Около 170 мирных граждан, в том числе 21 ребенок, погибли в ЛНР в прошлом году из-за обстрелов со стороны украинских войск, ранены 455 человек, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период (2022 год - ред.) стали 624 мирных жителя, в том числе 50 детей. В результате обстрелов 169 человек погибло и 455 получили ранения, из которых 21 ребенок погиб и 29 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что территорию республики со стороны Украины в прошлом году обстреляли 1353 раза с применением тяжелого вооружения, при этом выпущено более 11 тысяч боеприпасов, включая 609 ракет из РСЗО HIMARS и свыше 200 снарядов калибром 155 миллиметров. Повреждено более 3,6 тысячи домов в 84 населенный пунктах и 413 объектов гражданской инфраструктуры, уточнило ведомство.

https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-1842706069.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230101/obstrel-1842691338.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, украина, сцкк, происшествия