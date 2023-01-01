https://ria.ru/20230101/donbass-1842691188.html

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены восемь человек за сутки

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены восемь человек за сутки - РИА Новости, 01.01.2023

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены восемь человек за сутки

Восемь мирных жителей пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T08:19

2023-01-01T08:19

2023-01-01T08:19

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Восемь мирных жителей пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 08.00 31 декабря до 08.00 1 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения восемь мирных жителей", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале штаба.

https://ria.ru/20221231/makeevka-1842647817.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина