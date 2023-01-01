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В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены восемь человек за сутки
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены восемь человек за сутки - РИА Новости, 01.01.2023
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены восемь человек за сутки
Восемь мирных жителей пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T08:19
2023-01-01T08:19
2023-01-01T08:19
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Восемь мирных жителей пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 08.00 31 декабря до 08.00 1 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения восемь мирных жителей", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале штаба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены восемь человек за сутки
В ДНР заявили, что за сутки при обстрелах со стороны ВСУ ранены восемь мирных жителей