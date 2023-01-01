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В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены восемь человек за сутки - РИА Новости, 01.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены восемь человек за сутки
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены восемь человек за сутки - РИА Новости, 01.01.2023
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены восемь человек за сутки
Восемь мирных жителей пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T08:19
2023-01-01T08:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Восемь мирных жителей пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 08.00 31 декабря до 08.00 1 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения восемь мирных жителей", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале штаба.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:19 01.01.2023
 
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены восемь человек за сутки

В ДНР заявили, что за сутки при обстрелах со стороны ВСУ ранены восемь мирных жителей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Восемь мирных жителей пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 31 декабря до 08.00 1 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения восемь мирных жителей", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале штаба.
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 16:52Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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