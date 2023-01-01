https://ria.ru/20230101/braziliya-1842769954.html

Россия настроена на развитие отношений с Бразилией, заявила Матвиенко

Россия настроена на развитие отношений с Бразилией, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.01.2023

Россия настроена на развитие отношений с Бразилией, заявила Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия настроена и дальше активно развивать отношения с Бразилией. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T22:11

2023-01-01T22:11

2023-01-01T22:11

в мире

валентина матвиенко

бразилия

россия

луис инасиу лула да силва

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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия настроена и дальше активно развивать отношения с Бразилией. Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. "Участие Российской делегации в инаугурации избранного президента Бразилии – это знак уважения к этой стране и это сигнал того, что Россия настроена и дальше активно развивать отношения с дружественной нам Бразилией, дружественным народом Бразилии", - сказала она. Спикер СФ Матвиенко в субботу провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансой Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины. Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом. В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.

https://ria.ru/20230101/udobreniya-1842762214.html

https://ria.ru/20221031/braziliya-1828177703.html

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в мире, валентина матвиенко, бразилия, россия, луис инасиу лула да силва