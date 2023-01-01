Россия настроена на развитие отношений с Бразилией, заявила Матвиенко
Матвиенко заявила, что Россия настроена на активное развитие отношений с Бразилией
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко . Архивное фото
БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия настроена и дальше активно развивать отношения с Бразилией.
Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
"Участие Российской делегации в инаугурации избранного президента Бразилии – это знак уважения к этой стране и это сигнал того, что Россия настроена и дальше активно развивать отношения с дружественной нам Бразилией, дружественным народом Бразилии", - сказала она.
Спикер СФ Матвиенко в субботу провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансой Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины.
Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
31 октября 2022, 16:21В МИД выразили надежду, что Россия и Бразилия продолжат укреплять отношения