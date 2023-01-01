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Стадо бизонов погибло в ДТП с фурой в районе Йеллоустонского парка - РИА Новости, 01.01.2023
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Стадо бизонов погибло в ДТП с фурой в районе Йеллоустонского парка
Стадо бизонов погибло в ДТП с фурой в районе Йеллоустонского парка - РИА Новости, 01.01.2023
Стадо бизонов погибло в ДТП с фурой в районе Йеллоустонского парка
Грузовая фура врезалась в стадо бизонов в районе Йеллоустонского национального парка в США, погибло 13 животных, сообщили местные правоохранители. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T08:12
2023-01-01T09:09
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Грузовая фура врезалась в стадо бизонов в районе Йеллоустонского национального парка в США, погибло 13 животных, сообщили местные правоохранители. В заявлении полиции городу Уэст-Йеллоустон говорится, что инцидент произошел около 06.30 утра в среду на участке шоссе в штате Монтана, проходящем вплотную к заповеднику. Одни бизоны погибли сразу после аварии, других пришлось усыпить из-за тяжести полученных ими травм. Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, бизоны зимой часто скапливаются вблизи дорог, по которым им легче передвигаться в условиях сильного снегопада. При этом ночью бизонов трудно заметить из-за их темно-коричневого цвета, а их глаза не отражают свет фар, как у оленей. Водитель фуры в ДТП не пострадал.
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в мире, авто, монтана, сша
В мире, Авто, Монтана, США
08:12 01.01.2023 (обновлено: 09:09 01.01.2023)
 
Стадо бизонов погибло в ДТП с фурой в районе Йеллоустонского парка

Фура врезалась в стадо бизонов в районе Йеллоустонского парка в США, погибло 13 животных

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкБизон
Бизон - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бизон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Грузовая фура врезалась в стадо бизонов в районе Йеллоустонского национального парка в США, погибло 13 животных, сообщили местные правоохранители.
В заявлении полиции городу Уэст-Йеллоустон говорится, что инцидент произошел около 06.30 утра в среду на участке шоссе в штате Монтана, проходящем вплотную к заповеднику. Одни бизоны погибли сразу после аварии, других пришлось усыпить из-за тяжести полученных ими травм.
Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, бизоны зимой часто скапливаются вблизи дорог, по которым им легче передвигаться в условиях сильного снегопада. При этом ночью бизонов трудно заметить из-за их темно-коричневого цвета, а их глаза не отражают свет фар, как у оленей.
Водитель фуры в ДТП не пострадал.
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