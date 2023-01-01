https://ria.ru/20230101/bizony-1842691034.html

Стадо бизонов погибло в ДТП с фурой в районе Йеллоустонского парка

Стадо бизонов погибло в ДТП с фурой в районе Йеллоустонского парка - РИА Новости, 01.01.2023

Стадо бизонов погибло в ДТП с фурой в районе Йеллоустонского парка

Грузовая фура врезалась в стадо бизонов в районе Йеллоустонского национального парка в США, погибло 13 животных, сообщили местные правоохранители. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T08:12

2023-01-01T08:12

2023-01-01T09:09

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Грузовая фура врезалась в стадо бизонов в районе Йеллоустонского национального парка в США, погибло 13 животных, сообщили местные правоохранители. В заявлении полиции городу Уэст-Йеллоустон говорится, что инцидент произошел около 06.30 утра в среду на участке шоссе в штате Монтана, проходящем вплотную к заповеднику. Одни бизоны погибли сразу после аварии, других пришлось усыпить из-за тяжести полученных ими травм. Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, бизоны зимой часто скапливаются вблизи дорог, по которым им легче передвигаться в условиях сильного снегопада. При этом ночью бизонов трудно заметить из-за их темно-коричневого цвета, а их глаза не отражают свет фар, как у оленей. Водитель фуры в ДТП не пострадал.

https://ria.ru/20211130/yamal-1761450495.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, монтана, сша