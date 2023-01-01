https://ria.ru/20230101/bizony-1842691034.html
Стадо бизонов погибло в ДТП с фурой в районе Йеллоустонского парка
Стадо бизонов погибло в ДТП с фурой в районе Йеллоустонского парка - РИА Новости, 01.01.2023
Стадо бизонов погибло в ДТП с фурой в районе Йеллоустонского парка
Грузовая фура врезалась в стадо бизонов в районе Йеллоустонского национального парка в США, погибло 13 животных, сообщили местные правоохранители. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T08:12
2023-01-01T08:12
2023-01-01T09:09
в мире
авто
монтана
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564013526_0:99:3072:1826_1920x0_80_0_0_953e8e58fdf4e5d87da8684194b8d9dd.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Грузовая фура врезалась в стадо бизонов в районе Йеллоустонского национального парка в США, погибло 13 животных, сообщили местные правоохранители. В заявлении полиции городу Уэст-Йеллоустон говорится, что инцидент произошел около 06.30 утра в среду на участке шоссе в штате Монтана, проходящем вплотную к заповеднику. Одни бизоны погибли сразу после аварии, других пришлось усыпить из-за тяжести полученных ими травм. Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, бизоны зимой часто скапливаются вблизи дорог, по которым им легче передвигаться в условиях сильного снегопада. При этом ночью бизонов трудно заметить из-за их темно-коричневого цвета, а их глаза не отражают свет фар, как у оленей. Водитель фуры в ДТП не пострадал.
https://ria.ru/20211130/yamal-1761450495.html
монтана
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564013526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2b10315c5bf194af62b0065fed855a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, монтана, сша
В мире, Авто, Монтана, США
08:12 01.01.2023 (обновлено: 09:09 01.01.2023)
Стадо бизонов погибло в ДТП с фурой в районе Йеллоустонского парка
Фура врезалась в стадо бизонов в районе Йеллоустонского парка в США, погибло 13 животных