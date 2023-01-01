https://ria.ru/20230101/bezopasnost-1842737874.html
Стратегические объекты смогут создавать подразделения пожарной охраны
Стратегические объекты смогут создавать подразделения пожарной охраны - РИА Новости, 01.01.2023
Стратегические объекты смогут создавать подразделения пожарной охраны
Государственные корпорации и предприятия, имеющие стратегическое значение для обороноспособности и безопасности государства, могут создавать с 1 января 2023... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T15:56
2023-01-01T15:56
2023-01-01T16:29
безопасность
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Государственные корпорации и предприятия, имеющие стратегическое значение для обороноспособности и безопасности государства, могут создавать с 1 января 2023 года на своих опасных производственных объектах подразделения ведомственной пожарной охраны. Соответствующие изменения внесены в статью 12 федерального закона "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 года. "Эксплуатирующие опасные производственные объекты государственные корпорации и организации, включенные в утвержденный президентом Российской Федерации перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, в целях обеспечения пожарной безопасности на подведомственных объектах могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны", - говорится в новой редакции закона. Ранее создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны имели право только федеральные органы исполнительной власти.
https://ria.ru/20221223/risk-1840985222.html
https://ria.ru/20221208/strakhovanie-1837203021.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, россия
15:56 01.01.2023 (обновлено: 16:29 01.01.2023)
Стратегические объекты смогут создавать подразделения пожарной охраны
Стратегические объекты в России смогут создавать ведомственную пожарную охрану
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Государственные корпорации и предприятия, имеющие стратегическое значение для обороноспособности и безопасности государства, могут создавать с 1 января 2023 года на своих опасных производственных объектах подразделения ведомственной пожарной охраны.
Соответствующие изменения внесены в статью 12 федерального закона "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 года.
"Эксплуатирующие опасные производственные объекты государственные корпорации и организации, включенные в утвержденный президентом Российской Федерации перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, в целях обеспечения пожарной безопасности на подведомственных объектах могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны", - говорится в новой редакции закона.
Ранее создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны имели право только федеральные органы исполнительной власти.