https://ria.ru/20230101/bezopasnost-1842737874.html

Стратегические объекты смогут создавать подразделения пожарной охраны

Стратегические объекты смогут создавать подразделения пожарной охраны - РИА Новости, 01.01.2023

Стратегические объекты смогут создавать подразделения пожарной охраны

Государственные корпорации и предприятия, имеющие стратегическое значение для обороноспособности и безопасности государства, могут создавать с 1 января 2023... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T15:56

2023-01-01T15:56

2023-01-01T16:29

безопасность

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Государственные корпорации и предприятия, имеющие стратегическое значение для обороноспособности и безопасности государства, могут создавать с 1 января 2023 года на своих опасных производственных объектах подразделения ведомственной пожарной охраны. Соответствующие изменения внесены в статью 12 федерального закона "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 года. "Эксплуатирующие опасные производственные объекты государственные корпорации и организации, включенные в утвержденный президентом Российской Федерации перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, в целях обеспечения пожарной безопасности на подведомственных объектах могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны", - говорится в новой редакции закона. Ранее создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны имели право только федеральные органы исполнительной власти.

https://ria.ru/20221223/risk-1840985222.html

https://ria.ru/20221208/strakhovanie-1837203021.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия