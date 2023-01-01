Лукашенко заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга
Президент Лукашенко: Минск и Гавана должны держаться друг друга из-за попыток диктата США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга в условиях попыток диктата США и их союзников по отношению к небольшим государства мира.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, данное заявление Лукашенко сделал в поздравлении президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником - Днем освобождения Республики Куба.
30 декабря 2022, 13:47Новый год — 2023Путин поздравил Пашиняна, Алиева, Токаева и Лукашенко с Новым годом
"В условиях жестких экономических санкций и политического давления Остров Свободы продолжает отстаивать свою независимость. Попытки диктата со стороны США и их союзников по отношению к таким небольшим, но самостоятельным странам, как Беларусь и Куба, обязывают нас крепче держаться друг друга и твердо идти вперед", - процитировали в пресс-службе поздравление.
Глава белорусского государства подтвердил готовность Минска к осуществлению совместных проектов, направленных на динамичное развитие двусторонней торговли, обмен передовыми научными технологиями и опытом с Гаваной.
По данным пресс-службы, "Лукашенко пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу крепкого здоровья и успехов во всех делах, а кубинцам - мира и благополучия".
29 декабря 2022, 12:28Лукашенко предложил закрепить в Белоруссии новую новогоднюю традицию