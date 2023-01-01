https://ria.ru/20230101/belorussiya-1842703102.html

Лукашенко заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга

Лукашенко заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга - РИА Новости, 01.01.2023

Лукашенко заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга в условиях попыток диктата США и их союзников по... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T09:55

2023-01-01T09:55

2023-01-01T09:55

в мире

александр лукашенко

минск

гавана

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg

МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга в условиях попыток диктата США и их союзников по отношению к небольшим государства мира. Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, данное заявление Лукашенко сделал в поздравлении президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником - Днем освобождения Республики Куба. "В условиях жестких экономических санкций и политического давления Остров Свободы продолжает отстаивать свою независимость. Попытки диктата со стороны США и их союзников по отношению к таким небольшим, но самостоятельным странам, как Беларусь и Куба, обязывают нас крепче держаться друг друга и твердо идти вперед", - процитировали в пресс-службе поздравление. Глава белорусского государства подтвердил готовность Минска к осуществлению совместных проектов, направленных на динамичное развитие двусторонней торговли, обмен передовыми научными технологиями и опытом с Гаваной. По данным пресс-службы, "Лукашенко пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу крепкого здоровья и успехов во всех делах, а кубинцам - мира и благополучия".

https://ria.ru/20221230/prazdnik-1842461589.html

https://ria.ru/20221229/lukashenko-1842157103.html

минск

гавана

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, минск, гавана, белоруссия