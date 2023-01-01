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Лукашенко заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга - РИА Новости, 01.01.2023
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Лукашенко заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга
Лукашенко заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга - РИА Новости, 01.01.2023
Лукашенко заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга в условиях попыток диктата США и их союзников по... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T09:55
2023-01-01T09:55
в мире
александр лукашенко
минск
гавана
белоруссия
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МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга в условиях попыток диктата США и их союзников по отношению к небольшим государства мира. Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, данное заявление Лукашенко сделал в поздравлении президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником - Днем освобождения Республики Куба. "В условиях жестких экономических санкций и политического давления Остров Свободы продолжает отстаивать свою независимость. Попытки диктата со стороны США и их союзников по отношению к таким небольшим, но самостоятельным странам, как Беларусь и Куба, обязывают нас крепче держаться друг друга и твердо идти вперед", - процитировали в пресс-службе поздравление. Глава белорусского государства подтвердил готовность Минска к осуществлению совместных проектов, направленных на динамичное развитие двусторонней торговли, обмен передовыми научными технологиями и опытом с Гаваной. По данным пресс-службы, "Лукашенко пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу крепкого здоровья и успехов во всех делах, а кубинцам - мира и благополучия".
https://ria.ru/20221230/prazdnik-1842461589.html
https://ria.ru/20221229/lukashenko-1842157103.html
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в мире, александр лукашенко, минск, гавана, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Минск, Гавана, Белоруссия
09:55 01.01.2023
 
Лукашенко заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга

Президент Лукашенко: Минск и Гавана должны держаться друг друга из-за попыток диктата США

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга в условиях попыток диктата США и их союзников по отношению к небольшим государства мира.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, данное заявление Лукашенко сделал в поздравлении президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником - Днем освобождения Республики Куба.
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"В условиях жестких экономических санкций и политического давления Остров Свободы продолжает отстаивать свою независимость. Попытки диктата со стороны США и их союзников по отношению к таким небольшим, но самостоятельным странам, как Беларусь и Куба, обязывают нас крепче держаться друг друга и твердо идти вперед", - процитировали в пресс-службе поздравление.
Глава белорусского государства подтвердил готовность Минска к осуществлению совместных проектов, направленных на динамичное развитие двусторонней торговли, обмен передовыми научными технологиями и опытом с Гаваной.
По данным пресс-службы, "Лукашенко пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу крепкого здоровья и успехов во всех делах, а кубинцам - мира и благополучия".
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