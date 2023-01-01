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В Багдаде около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы
В Багдаде около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы - РИА Новости, 01.01.2023
В Багдаде около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы
По меньшей мере 150 человек пострадали в иракской столице Багдаде из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь, сообщил представитель... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T22:18
2023-01-01T22:18
2023-01-01T22:18
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. По меньшей мере 150 человек пострадали в иракской столице Багдаде из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр. Представитель иракского минздрава отметил, что ведомство позднее представит статистику по пострадавшим во всех провинциях страны.
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в мире, багдад (город), ирак, происшествия
В мире, Багдад (город), Ирак, Происшествия
В Багдаде около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы
В Багдаде в новогоднюю ночь около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы