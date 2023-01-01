Рейтинг@Mail.ru
В Багдаде около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы - РИА Новости, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230101/bagdad-1842770275.html
В Багдаде около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы
В Багдаде около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы - РИА Новости, 01.01.2023
В Багдаде около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы
По меньшей мере 150 человек пострадали в иракской столице Багдаде из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь, сообщил представитель... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T22:18
2023-01-01T22:18
в мире
багдад (город)
ирак
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813224165_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_18c768c3582e4dce1d7b1e53362ef5f2.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. По меньшей мере 150 человек пострадали в иракской столице Багдаде из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр. Представитель иракского минздрава отметил, что ведомство позднее представит статистику по пострадавшим во всех провинциях страны.
https://ria.ru/20221208/irak-1837106434.html
багдад (город)
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813224165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c1dc3d5f84cc81545ff81aa3cb9da0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, багдад (город), ирак, происшествия
В мире, Багдад (город), Ирак, Происшествия
22:18 01.01.2023
 
В Багдаде около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы

В Багдаде в новогоднюю ночь около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы

© AP Photo / Adil al-KhazaliПолицейский на улице в Багдаде, Ирак
Полицейский на улице в Багдаде, Ирак - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Adil al-Khazali
Полицейский на улице в Багдаде, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. По меньшей мере 150 человек пострадали в иракской столице Багдаде из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр.
"По первоначальным данным, число пострадавших в Багдаде из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы достигло 150, среди них не менее 20 получили травмы глаз", - заявил Бадр иракскому агентству INA, добавив, что погибших на данный момент нет.
Представитель иракского минздрава отметил, что ведомство позднее представит статистику по пострадавшим во всех провинциях страны.
Американский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 07:26
Посол России заявил о вмешательстве США и НАТО в дела Ирака
 
В миреБагдад (город)ИракПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала