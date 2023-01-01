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В Багдаде около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы

В Багдаде около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы - РИА Новости, 01.01.2023

В Багдаде около 150 человек пострадали из-за фейерверков и стрельбы

По меньшей мере 150 человек пострадали в иракской столице Багдаде из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь, сообщил представитель... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T22:18

2023-01-01T22:18

2023-01-01T22:18

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багдад (город)

ирак

происшествия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. По меньшей мере 150 человек пострадали в иракской столице Багдаде из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр. Представитель иракского минздрава отметил, что ведомство позднее представит статистику по пострадавшим во всех провинциях страны.

https://ria.ru/20221208/irak-1837106434.html

багдад (город)

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в мире, багдад (город), ирак, происшествия