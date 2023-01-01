https://ria.ru/20230101/avtomobili-1842718000.html

Аналитики рассказали о тенденциях на рынках такси и каршеринга в России

Аналитики рассказали о тенденциях на рынках такси и каршеринга в России - РИА Новости, 01.01.2023

Аналитики рассказали о тенденциях на рынках такси и каршеринга в России

Автомобили китайских производителей в последнее время все чаще становятся предметом интереса таксопарков и операторов каршеринга; их активно закупают в лизинг... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:28

2023-01-01T12:28

2023-01-01T12:28

экономика

авто

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Автомобили китайских производителей в последнее время все чаще становятся предметом интереса таксопарков и операторов каршеринга; их активно закупают в лизинг игроки рынка, и эта тенденция продолжится, полагают опрошенные РИА Новости лизинговые компании. "В новом году расти будет легковой транспорт, в первую очередь за счет такси и каршерингов, которым нужно обновлять автопарк. Этот сегмент сейчас максимально ориентирован на китайские кроссоверы", - рассказали в "Европлане". По данным лизинговой компании, автомобили крупнейших китайских производителей - Chery, Exeed, Geely, Haval и JAC - в последнее время чаще всего становятся предметом интереса таксопарков и операторов каршеринга. "Интерлизинг" соглашается с прогнозом коллег. "2022 год задал неуклонный тренд на повышение продаж азиатских и отечественных марок автомобилей, и, как следствие - дефицит автомобилей из Европы и Японии. Тенденция продолжится и в следующем году", - считают в компании. При этом продолжит расти спрос на транспортные средства с пробегом, отмечает директор департамента продаж компании "Газпромбанк Автолизинг" Рустам Назаров. "Доля подержанной техники в общем объеме продаж "Газпромбанк Автолизинга" по итогам первых трех кварталов 2022 года была в 6 раз больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года (24%)", - сообщил он. Директор по продажам продуктов автолизинга "ВТБ Лизинг" Артем Киселев уверен - два основных тренда текущего года – замещение новых автомобилей техникой с пробегом и перераспределение спроса в пользу китайских марок – в 2023 году лишь усилятся. "За 9 месяцев текущего года доля продукции из КНР приблизилась к 30%, в следующем году ожидаем ее роста до 50%. На фоне роста цен и дефицита новых авто перераспределяется спрос и в сторону машин с пробегом, сейчас в лизинге каждый третий-пятый автомобиль возрастом от года и более", - рассказал Киселев. Тем не менее, Назаров считает, что монополизации отечественного рынка китайскими импортерами в какой-то степени будет препятствовать параллельный импорт и мероприятия по господдержке отечественных производителей. "То, как будет складываться ситуация в сегменте автолизинга в 2023 году, также будет зависеть от поставок комплектующих и запасных частей, ключевой ставки Центробанка и ряда других факторов", - резюмировал он.

https://ria.ru/20221229/taksi-1842287548.html

https://ria.ru/20221226/avtomobili-1841314639.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, авто, россия