https://ria.ru/20230101/anomalii-1842574270.html
Климатолог дал предварительный прогноз на 2023 год
Климатолог дал предварительный прогноз на 2023 год - РИА Новости, 01.01.2023
Климатолог дал предварительный прогноз на 2023 год
Каких погодных аномалий стоит ожидать в 2023 году, рассказал в интервью радио Sputnik директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF)... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T02:15
2023-01-01T02:15
2023-01-01T02:15
общество
россия
алексей кокорин
климат
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Каких погодных аномалий стоит ожидать в 2023 году, рассказал в интервью радио Sputnik директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.В очередном оценочном докладе об изменениях климата, подготовленном научными учреждениями Росгидромета и РАН, говорится, что частота экстремальных погодных явлений на территории России в следующем десятилетии возрастет, отметил эксперт. По его словам, это относится и к 2023 году.Россияне почувствуют эту тенденцию, хотя для разных федеральных округов характерны разные погодные аномалии, добавил он."В каждом федеральном округе есть те или иные опасные явления, частота которых увеличивается. Для Северо-Запада это штормовые ветра и метели, резкое выпадение осадков. В Москве (Центральный федеральный округ, — ред.) поменьше штормовых ветров и нет метелей, но не исключены волны жары", — предупредил Кокорин.Температура воздуха на территории России в наступившем году будет во многом определяться явлениями Эль-Ниньо (El Niño) и Ла-Нинья (La Niña) в Тихом океане, продолжил он. Первое из них — это аномальное потепление, а второе — аномальное похолодание поверхности воды, связанное с особенностями океанических течений.По словам климатолога, в следующие десять лет станет меньше морозных зим, чем в прошедшее десятилетие.
https://ria.ru/20221110/katastrofa-1830387107.html
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общество, россия, алексей кокорин, климат
Общество, Россия, Алексей Кокорин, Климат
Климатолог дал предварительный прогноз на 2023 год
Климатолог Кокорин спрогнозировал рост экстремальных погодных явлений в 2023 году
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Каких погодных аномалий стоит ожидать в 2023 году, рассказал в интервью
радио Sputnik директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
В очередном оценочном докладе об изменениях климата, подготовленном научными учреждениями Росгидромета и РАН, говорится, что частота экстремальных погодных явлений на территории России в следующем десятилетии возрастет, отметил эксперт. По его словам, это относится и к 2023 году.
"В следующие десять лет, включая наступивший 2023 год, экстремальных погодных явлений будет больше, чем в предыдущие десять лет", — уточнил Кокорин
.
Россияне почувствуют эту тенденцию, хотя для разных федеральных округов характерны разные погодные аномалии, добавил он.
"В каждом федеральном округе есть те или иные опасные явления, частота которых увеличивается. Для Северо-Запада это штормовые ветра и метели, резкое выпадение осадков. В Москве (Центральный федеральный округ, — ред.) поменьше штормовых ветров и нет метелей, но не исключены волны жары", — предупредил Кокорин.
Температура воздуха на территории России в наступившем году будет во многом определяться явлениями Эль-Ниньо (El Niño) и Ла-Нинья (La Niña) в Тихом океане, продолжил он. Первое из них — это аномальное потепление, а второе — аномальное похолодание поверхности воды, связанное с особенностями океанических течений.
"Исходя из этого, 2020 год был очень теплым, 2021-й — холоднее, 2022-й — примерно такой же, как 2021-й. В 2023 году, во всяком случае в начале года, продолжится фаза Ла-Нинья, то есть более холодная фаза. Но потом, скорее всего, начнется теплая фаза. Поэтому в целом 2023 год может быть чуть-чуть теплее 2022 года, но холоднее 2020 года", — предположил Кокорин.
По словам климатолога, в следующие десять лет станет меньше морозных зим, чем в прошедшее десятилетие.