https://ria.ru/20230101/anomalii-1842574270.html

Климатолог дал предварительный прогноз на 2023 год

Климатолог дал предварительный прогноз на 2023 год - РИА Новости, 01.01.2023

Климатолог дал предварительный прогноз на 2023 год

Каких погодных аномалий стоит ожидать в 2023 году, рассказал в интервью радио Sputnik директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF)... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T02:15

2023-01-01T02:15

2023-01-01T02:15

общество

россия

алексей кокорин

климат

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Каких погодных аномалий стоит ожидать в 2023 году, рассказал в интервью радио Sputnik директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.В очередном оценочном докладе об изменениях климата, подготовленном научными учреждениями Росгидромета и РАН, говорится, что частота экстремальных погодных явлений на территории России в следующем десятилетии возрастет, отметил эксперт. По его словам, это относится и к 2023 году.Россияне почувствуют эту тенденцию, хотя для разных федеральных округов характерны разные погодные аномалии, добавил он."В каждом федеральном округе есть те или иные опасные явления, частота которых увеличивается. Для Северо-Запада это штормовые ветра и метели, резкое выпадение осадков. В Москве (Центральный федеральный округ, — ред.) поменьше штормовых ветров и нет метелей, но не исключены волны жары", — предупредил Кокорин.Температура воздуха на территории России в наступившем году будет во многом определяться явлениями Эль-Ниньо (El Niño) и Ла-Нинья (La Niña) в Тихом океане, продолжил он. Первое из них — это аномальное потепление, а второе — аномальное похолодание поверхности воды, связанное с особенностями океанических течений.По словам климатолога, в следующие десять лет станет меньше морозных зим, чем в прошедшее десятилетие.

https://ria.ru/20221110/katastrofa-1830387107.html

https://ria.ru/20221108/klimat-1829988101.html

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общество, россия, алексей кокорин, климат